ليفركوزن يتعاقد مع المدافع كوانساه من ليفربول

أعلن باير ليفركوزن المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الأربعاء تعاقده مع جاريل كوانساه لاعب منتخب إنجلترا تحت 21 عاما قادما من ليفربول بعقد لمدة خمس سنوات.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن ليفركوزن سيدفع ما يصل إلى 35 مليون جنيه إسترليني (47.92 مليون دولار)، بما في ذلك خمسة ملايين جنيه إسترليني كمكافآت محتملة.

وخاض المدافع (22 عاما)، وهو أحد خريجي أكاديمية ليفربول، أول مباراة له مع الفريق الأول في موسم 2023-2024 وشارك في 58 مباراة بكافة المسابقات مع النادي.

وكان كوانساه ضمن تشكيلة منتخب إنجلترا الفائز ببطولة أوروبا تحت 21 عاما هذا العام بقيادة المدرب لي كارسلي.

وقال سيمون رولفز المدير الرياضي لنادي ليفركوزن في بيان "يسعدنا التعاقد مع جاريل كوانساه، أحد أبرز المدافعين الواعدين في إنجلترا. يتمتع بالسرعة ويملك مهارات جيدة".

وتعاقد ليفركوزن، الذي احتل المركز الثاني خلف بايرن ميونيخ في الدوري المحلي في الموسم المنصرم، مع مدرب مانشستر يونايتد السابق إريك تن هاج في مايو أيار الماضي، ليحل محل تشابي ألونسو الذي رحل لتدريب ريال مدريد.

وباع ليفركوزن الظهير الأيمن الهولندي جيريمي فريمبونج والدولي الألماني فلوريان فيرتس إلى ليفربول، إذ رحل الأخير الشهر الماضي مقابل 100 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى 16 مليون جنيه إسترليني كحد أقصى كمكافآت محتملة.