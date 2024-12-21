الرجاء المغربي يعلن رحيل مدربه سابينتو بالتراضي

أعلن الرجاء حامل لقب الدوري المغربي للمحترفين لكرة القدم أمس الجمعة رحيل المدرب البرتغالي ريكاردو سابينتو بالتراضي.

وقال النادي في بيان عبر حسابه بمنصة إكس للتواصل الاجتماعي إنه قرر "فك الارتباط مع مدرب الفريق الأول السيد ريكاردو سايبنتو بالتراضي".

وكان الرجاء تعاقد مع سابينتو في أكتوبر الماضي لخلافة المدرب البوسني روسمير زفيكو الذي أقيل من منصبه بسبب سلسلة من النتائج السلبية في بداية هذا الموسم بالدوري.

ويحتل الفريق حاليا المركز السادس في الدوري المغربي ويتذيل مجموعته في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا بعد خسارته أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي يوم الأحد الماضي.

وأشار الرجاء إلى إسناد مهمة تدريب الفريق لمساعد المدرب حفيظ عبد الصادق لحين التعاقد مع مدرب جديد.

واستعان النادي المغربي يوم الأربعاء الماضي بلاعبه السابق عبد الصادق في منصب مساعد المدرب.

وأعلن الرجاء أيضا استقالة عادل باقيلي من منصبه كعضو للمكتب المديري ومسؤولا عن المشروع الرياضي.

كما قرر النادي فك الارتباط مع اللاعب الجزائري يسري بوزوق بالتراضي.