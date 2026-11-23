تتجه الأنظار غداً الثلاثاء، إلى المحكمة الرياضية الدولية، لحسم استئناف السنغال ضد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» سحب لقب كأس أمم أفريقيا منها ومنحه للمغرب، في قضية أثارت جدلاً واسعاً بعدما انقلبت النتيجة من فوز سنغالي داخل الملعب إلى انتصار إداري مغربي بنتيجة 3-0.

وتترقب السنغال والمغرب قرار المحكمة الدولية، في قضية يتجاوز أثرها نتيجة مباراة نهائية إلى مدى قانونية قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» تغيير نتيجة مواجهة اكتملت داخل الملعب وبينما تطالب السنغال بإلغاء القرار الإداري واستعادة اللقب، تبقى احتمالات تثبيت التتويج المغربي أو إعادة القضية إلى الجهة المختصة ضمن المسارات القانونية المطروحة، في حين لا تستند فرضية إعادة النهائي إلى مؤشرات رسمية معلنة تؤكد أنها خيار قيد الدراسة.

وتعود القضية إلى نهائي البطولة الذي أُقيم في الرباط يوم 18 يناير، وانتهى بفوز السنغال على المغرب بهدف دون مقابل بعد التمديد، وخلال المباراة، غادر لاعبو السنغال أرض الملعب احتجاجاً على احتساب ركلة جزاء للمغرب، قبل أن يعودوا ويستأنفوا اللعب حتى النهاية.

لكن لجنة الاستئناف في «كاف» قررت لاحقاً اعتبار المنتخب السنغالي منسحباً، واحتساب المباراة بنتيجة 3-0 لصالح المغرب، وهو القرار الذي طعنت فيه السنغال أمام المحكمة الرياضية الدولية، مطالبة بإلغائه وإعادة الاعتداد بنتيجة المباراة الأصلية.

أربعة سيناريوهات قانونية محتملة:

تثبيت اللقب للمغرب

يقضي هذا السيناريو برفض استئناف السنغال والإبقاء على قرار لجنة الاستئناف في «كاف»، الذي اعتبر المنتخب السنغالي خاسراً إدارياً بنتيجة 3-0. ويستند القرار الأفريقي إلى اللوائح المتعلقة بالانسحاب ومغادرة أرض الملعب قبل نهاية المباراة.

إعادة اللقب إلى السنغال

يمثل هذا المسار جوهر مطلب الاتحاد السنغالي، الذي يطالب بإلغاء القرار الإداري وإعادة الاعتداد بنتيجة المباراة التي انتهت بفوزه 1-0 بعد التمديد، ويتوقف هذا الاحتمال على تفسير المحكمة للوائح البطولة، ومدى انطباق أحكام الانسحاب على الواقعة، بالنظر إلى أن اللاعبين غادروا الملعب ثم عادوا واستؤنفت المباراة حتى نهايتها.

إلغاء القرار وإعادة القضية

قد تنتهي المحكمة إلى إلغاء قرار لجنة الاستئناف وإعادة الملف إلى الجهة المختصة داخل الاتحاد الأفريقي لاتخاذ قرار جديد، إذا رأت أن ذلك هو الإجراء المناسب وفق صلاحياتها.

ولا يعني هذا المسار بالضرورة إعلان السنغال بطلة بصورة مباشرة، إذ تتوقف النتيجة على منطوق الحكم وأسبابه، وما يترتب عليه من إجراءات لاحقة.

إعادة المباراة النهائية

تظل إعادة النهائي احتمالاً نظرياً، لكنها ليست المطلب الأساسي المعلن للسنغال، ولا توجد مؤشرات رسمية مؤكدة على أن المحكمة تتجه إلى فرض مباراة جديدة.

وإذا طُرحت الإعادة كحل للنزاع، فإن إقامة مباراة واحدة على ملعب محايد تبدو أكثر اتساقاً مع نظام البطولة الأصلي من تنظيم مواجهتين بنظام الذهاب والإياب. ومع ذلك، لا يوجد ما يثبت أن أياً من الصيغتين مطروح فعلياً بوصفه مخرجاً للقضية.

سابقة الترجي والوداد.. ما أوجه الشبه والاختلاف؟

تقدم أزمة نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2019 بين الترجي التونسي والوداد المغربي سابقة مهمة لفهم حدود تدخل المحكمة الرياضية الدولية في النزاعات المتعلقة بقرارات الاتحاد الأفريقي.

ففي إياب النهائي يوم 31 مايو 2019، رفض لاعبو الوداد مواصلة اللعب احتجاجاً على إلغاء هدف لهم وسط أزمة تقنية الفيديو. وبعد توقف المباراة، قرر الاتحاد الأفريقي إعادة المواجهة على ملعب محايد، لكن المحكمة الرياضية الدولية ألغت القرار في 31 يوليو من العام نفسه، بسبب عدم اختصاص اللجنة التنفيذية للاتحاد باتخاذه، وأعادت الملف إلى الجهات المختصة. وفي مرحلة لاحقة، اعتُبر الوداد خاسراً بسبب رفضه استئناف اللعب، واستقر اللقب للترجي.

لكن المسار القانوني في قضية السنغال والمغرب يختلف عن تلك السابقة. ففي قضية الترجي والوداد، كان الطعن متعلقاً باختصاص الجهة التي قررت إعادة المباراة، بينما يتعلق الاستئناف الحالي بصحة قرار إداري غيّر نتيجة مباراة اكتملت بالفعل.

وعليه، لا تعني سابقة 2019 أن المحكمة ستعيد نهائي السنغال والمغرب، كما لا تفرض عليها إعادة اللقب إلى السنغال. لكنها تؤكد أن قرارات الاتحاد الأفريقي تخضع للمراجعة القانونية، وأن إلغاء قرار ما لا يؤدي بالضرورة إلى نتيجة محددة سلفاً، بل يتوقف على طبيعة المخالفة والأساس القانوني للحكم.

الحسم في تفسير اللوائح

بين تثبيت التتويج المغربي واستعادة السنغال لقبها، يبقى جوهر القضية قانونياً: هل تبرر مغادرة الملعب تطبيق عقوبة الانسحاب رغم استكمال المباراة، أم أن القرار الإداري بتغيير النتيجة لا يصمد أمام الطعن؟

أما إعادة النهائي، سواء في ملعب محايد أو بصيغة أخرى، فتبقى احتمالاً غير مؤكد لا تدعمه، حتى الآن، معلومات رسمية معلنة. وتظل النتيجة النهائية رهناً بما تقرره المحكمة في استئناف السنغال وأسباب حكمها.