الأهلي المصري يسعى لاستعادة صدارة مجموعته الأفريقية أمام بلوزداد

يسعى الأهلي المصري، حامل اللقب، لاستعادة صدارة المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم عندما يستضيف شباب بلوزداد الجزائري في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة لدور المجموعات غدا الأحد.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد أربع نقاط من مباراتين خلف أورلاندو بايرتس الجنوب افريقي الذي يتصدر برصيد 5 نقاط من ثلاث مباريات، فيما يحتل شباب بلوزداد المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط. ويتذيل استاد أبيدجان القادم من ساحل العاج الترتيب بنقطة وحيدة.

وغاب عن المران الذي أجري مساء أمس الجمعة عمر كمال عبد الواحد في ظل أنباء عن إصابته في اليد إثر سقوطه بحمام النادي.

ومن المتوقع أن يعود إلى تشكيلة الأهلي الحارس مصطفى شوبير بعد تعافيه من الإصابة، في حين تعافى بيرسي تاو من نزلة معوية أبعدته عن التدريب في اليومين الماضيين.

من ناحية أخرى وصلت بعثة شباب بلوذداد إلى القاهرة أمس الجمعة وسيؤدي الفريق تدريبا أساسيا مساء اليوم السبت.

وقال عبد القادر عمراني مدرب بلوزداد في تصريحات للصحفيين فور وصوله إن فريقه جاهز للمواجهة الصعبة مع بطل أفريقيا مؤكدا غياب إسلام سليماني مهاجم الفريق بسبب مشاكل مع إدارة النادي.