مليار وربع المليار متابع لـ4 أندية.. ما هي؟

يتصدر ريال مدريد وبرشلونة قائمة أندية دوري أبطال أوروبا من حيث عدد المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي، في وقت تكشف فيه الأرقام عن فجوة واسعة بين الأندية صاحبة الحضور العالمي وبقية المشاركين في البطولة.

ووفق تحليل أجرته Winsportsonline للحسابات الرسمية للأندية الـ36 المشاركة في دوري أبطال أوروبا موسم 2026/27، عبر منصات فيسبوك وإنستغرام وتيك توك وX، جاء ريال مدريد في صدارة القائمة بإجمالي 442.8 مليون متابع، يليه برشلونة بـ396.7 مليونا.

وحل مانشستر يونايتد في المركز الثالث بـ225.5 مليون متابع، بينما جاء باريس سان جيرمان، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، رابعا بـ194.4 مليونا.

وتشير البيانات إلى أن الأندية الأربعة الأولى تمتلك مجتمعة 1.259 مليار متابع، وهو رقم يتجاوز إجمالي متابعي الأندية الـ32 الأخرى المشاركة في البطولة، والبالغ 1.112 مليار متابع.

وتستحوذ الأندية الأربعة الكبرى على 53.1% من إجمالي المتابعين في المسابقة، رغم أنها تمثل أربعة أندية فقط من أصل 36.

كما يمتلك ريال مدريد وبرشلونة وحدهما 839.5 مليون متابع، بما يعادل 35.4% من إجمالي المتابعين لجميع الأندية المشاركة.

ريال مدريد يتفوق على برشلونة في جميع المنصات

حافظ ريال مدريد على صدارته عبر المنصات الأربع، متقدما على برشلونة في كل منها.

وبحسب البيانات، يمتلك النادي الملكي 181 مليون متابع على إنستغرام، و135 مليونا على فيسبوك، و77.3 مليونا على تيك توك، و49.5 مليونا على منصة X.

في المقابل، يبلغ عدد متابعي برشلونة 148 مليونا على إنستغرام، و129 مليونا على فيسبوك، و72.9 مليونا على تيك توك، و46.8 مليونا على X.

ويظهر مانشستر يونايتد كأبرز منافس خارج إسبانيا، بإجمالي 225.5 مليون متابع، فيما يملك مانشستر سيتي 172.8 مليونا، وليفربول 162.7 مليونا، وبايرن ميونيخ 156.1 مليونا.

ولا يتجاوز حاجز 150 مليون متابع سوى سبعة أندية، وتستحوذ هذه المجموعة وحدها على 1.751 مليار متابع، أي 73.9% من إجمالي متابعي البطولة.

إسبانيا وإنجلترا تهيمنان على المشهد الرقمي

تعكس الأرقام أيضا التفوق الواضح للأندية الإسبانية والإنجليزية على صعيد الحضور الرقمي.

وتجمع الأندية الإسبانية الخمسة المشاركة، وهي ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وريال بيتيس وفياريال، 959.4 مليون متابع، أي 40.5% من إجمالي متابعي الأندية الـ36.

أما الأندية الإنجليزية الخمسة، مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول وأرسنال وأستون فيلا، فتجمع 699.7 مليون متابع.

وبذلك تستحوذ الأندية الإسبانية والإنجليزية معا على 1.659 مليار متابع، أي ما يقارب 70% من إجمالي المتابعين.

ويعتمد التفوق الإسباني بصورة كبيرة على ريال مدريد وبرشلونة، اللذين يمثلان 87.5% من إجمالي متابعي الأندية الإسبانية الخمسة، بينما يأتي أتلتيكو مدريد بـ83 مليونا، وريال بيتيس بـ28.2 مليونا، وفياريال بـ8.74 ملايين.

تيك توك يعيد ترتيب الأندية

تكشف منصة تيك توك عن بعض الاختلافات اللافتة مقارنة بالترتيب الإجمالي.

فأتلتيكو مدريد، الذي يحتل المركز التاسع بإجمالي 83 مليون متابع، يصعد إلى المركز الخامس على تيك توك بـ35 مليون متابع، متقدما على مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ وليفربول.

كما يمثل تيك توك مصدرا رئيسيا لجمهور عدد من الأندية، من بينها ريال بيتيس وبوروسيا دورتموند ونابولي وسبورتينغ لشبونة ولايبزيغ وفياريال وليل وآيندهوفن وفينورد ولانس وكلوب بروج.

ويبرز كلوب بروج بصورة خاصة، إذ يمثل متابعوه على تيك توك، والبالغ عددهم 1.8 مليون، نحو 58.3% من إجمالي متابعي النادي عبر المنصات الأربع.

غلطة سراي وفنربخشة يحققان حضورا قويا على X

يسجل الناديان التركيان غلطة سراي وفنربخشة ترتيبا متقدما على منصة X مقارنة بموقعيهما في التصنيف الإجمالي.

ويمتلك غلطة سراي 14.9 مليون متابع على X، ليحتل المركز السابع بين أندية البطولة، متجاوزا باريس سان جيرمان على المنصة رغم الفارق الكبير بين الناديين في إجمالي المتابعين.

أما فنربخشة فيمتلك 12.7 مليون متابع على X، ليأتي تاسعا بين أندية دوري الأبطال على المنصة.

ويصل مجموع متابعي الناديين التركيين على X إلى 27.6 مليونا، وهو رقم يتجاوز إجمالي متابعي ليفربول على المنصة، والبالغ 24.2 مليونا.

ريال مدريد يتفوق على نصف أندية البطولة مجتمعة

تجمع الأندية الـ18 الموجودة في النصف الأدنى من التصنيف 74.64 مليون متابع فقط، بدءا من سبورتينغ لشبونة بـ11.13 مليون وصولا إلى فيكينغ بـ190 ألفا.

في المقابل، يمتلك ريال مدريد وحده 442.8 مليون متابع، أي ما يقارب 5.9 أضعاف إجمالي متابعي نصف أندية دوري أبطال أوروبا.

فيسبوك يتصدر المنصات

على مستوى المنصات، جاء فيسبوك في الصدارة بإجمالي 809.1 ملايين متابع للأندية الـ36، يليه إنستغرام بـ772.3 مليون، ثم تيك توك بـ515.2 مليون، ومنصة X بـ274.3 مليون.

وتجمع منصتا فيسبوك وإنستغرام، المملوكتان لشركة ميتا، 1.581 مليار متابع.

ويستحوذ ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وحدهم على 462.4 مليون متابع على إنستغرام، أي 59.9% من إجمالي جمهور أندية البطولة على المنصة.

أما على فيسبوك، فتستحوذ الأندية الأربعة نفسها على 407 ملايين متابع من أصل 809.1 ملايين.