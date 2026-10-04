اكتمل العدد في دقائق.. 6 طائرات لجماهير «الأبيض» في نهائي خليجي 27

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم عن اكتمال العدد المطلوب للسفر عبر 6 طائرات خاصة تم توفيرها لنقل الجماهير إلى مدينة جدة، لمؤازرة منتخب الإمارات «الأبيض» في مباراته أمام السعودية في نهائي «خليجي 27».

لم تمضِ سوى دقائق معدودة على إتاحة التسجيل حتى اكتمل العدد المطلوب، في مشهد يعكس الإقبال الكبير من الجماهير الإماراتية على مساندة المنتخب في المواجهة المرتقبة، وسط تطلعات إلى التتويج بلقب البطولة.

وكان اتحاد الإمارات لكرة القدم قد أعلن عن توفير 6 طائرات خاصة لنقل الجماهير إلى جدة، مع تحديد الساعة 1:00 ظهراً بتوقيت الإمارات لإطلاق رابط التسجيل، قبل أن يكتمل العدد سريعاً، في مؤشر على رغبة الجماهير الإماراتية على مؤازرة الأبيض من قلب ملعب النهائي.

وتأهل المنتخب الإماراتي إلى المباراة النهائية في «خليجي 27» بعد فوزه على نظيره العماني بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

وضرب «الأبيض» بذلك موعداً مع المنتخب السعودي في النهائي، المقرر إقامته الثلاثاء المقبل في جدة، عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، في مواجهة تجمع المنتخبين على لقب البطولة.

وكان المنتخب السعودي حجز مقعده في النهائي بعد تغلبه على منتخب قطر بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي من دون أهداف.

مناشدة.. طائرات إضافية

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلاً كبيراً بعد توفير الاتحاد الإماراتي لكرة القدم لـ 6 طائرات، حيث قال عمر الطاهر عبر حسابه على منصة «إكس»: «نبي طيارات أكثر.. أبيضنا يستاهل».

وقال حساب باسم العدلي: «اكتمال العدد في دقائق دليل على رغبة الجميع بالحضور. أتمنى أن تكون هناك زيادة في عدد الطائرات، جمهورنا وفي والإمارات تستاهل».

وقال حساب باسم الحر: «ما شاء الله.. ما كمل التسجيل ربع ساعة إلا واكتمل العدد. الله يوفقهم وفالهم الناموس».

وقال أحمد مخلوف عبر حسابه على «إنستغرام»: «فالنا الفوز والبطولة بإذن الله».

وطالب حساب آخر عبر «إنستغرام» بزيادة عدد الرحلات، قائلاً: «نطالب بزيادة عدد الطائرات.. ما شاء الله تبارك الله، الشعب يبا يستانس. زيدوا 5 طيارات على الأقل، والله حرام.. نص يستانس والنص الثاني يزعل، ما يصير جي يا أخي».