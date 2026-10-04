6 طائرات خاصة لنقل الجماهير إلى جدة لمؤازرة المنتخب الإماراتي





يوفر اتحاد الإمارات لكرة القدم 6 طائرات خاصة لنقل الجماهير إلى مدينة جدة، لمؤازرة منتخب الإمارات «الأبيض» في مباراته بنهائي خليجي 27.

ومن المقرر إطلاق رابط التسجيل أمام الجماهير عند الساعة 1:00 ظهراً بتوقيت الإمارات، لحضور المباراة ومساندة المنتخب في النهائي أمام السعودية.

وكان المنتخب الإماراتي تأهل إلى المباراة النهائية من بطولة «خليجي 27» لكرة القدم، بتغلبه على نظيره العماني 0-1، أمس، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ليضرب موعداً مع المنتخب السعودي الثلاثاء المقبل (الساعة العاشرة بتوقيت الإمارات)، بعدما كان «الأخضر» قد هزم منتخب قطر بركلات الترجيح 3-2 (الوقت الأصلي والإضافي 0-0).