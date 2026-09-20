تركيا تتغنى بـ "ليو صلاح" بعد "هاتريك" جالطة سراي

حظي النجم المصري محمد صلاح بإشادة واسعة في وسائل الإعلام التركية، بعد تألقه اللافت وقيادته طرابزون سبور للفوز على ضيفه جالطة سراي 4 / صفر أمس السبت في الجولة السادسة من الدوري التركي لكرة القدم، حيث سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) وصنع الهدف الرابع.

ووصف نهاد قهوجي، نجم المنتخب التركي السابق والمحلل الرياضي، صلاح بأنه "ليو صلاح" في إشارة إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي، وقال عبر قناة كونترا سبور على منصة "يوتيوب" بعد المباراة "لا أعتقد أن هناك شيئاً يمكن قوله عن صلاح: ليو صلاح... لمن يفهمون. يأخذ الكرة من وسط الملعب ويراوغ، فتقول سيحرز الهدف، ويفعلها".

وأضاف قهوجي "في الفوز 4 / صفر، هناك نجوم ولاعبون جيدون، لكن هناك أيضاً نجوم عالميون. لقد قال صلاح اليوم أنا نجم عالمي، ويستحق التصفيق، إنه لاعب عظيم".

من جانبه، أشاد أرطغرل دوغان، رئيس طرابزون سبور، بصلاح بعد العرض الكبير الذي قدمه، وقال "صلاح نجم عالمي. كما يمتلك شخصية النجم أيضاً. شخصيته رائعة، وهو إنسان متواضع جداً".

وأضاف دوغان "صلاح يمثل قدوة مهمة للغاية لتطور لاعبينا الشباب. صلاح ليس مجرد صفقة، بل هو إسهام في رؤية المدينة، ورسالة إلى شباب طرابزون سبور. ومنذ اليوم الذي وصل فيه، وهو يقدم ما هو مطلوب منه، ونشكره على ذلك".

وتحدث دوغان أيضاً عن تأثير صلاح خارج الملعب، قائلاً "اهتمامه الوحيد حالياً هو التأقلم مع المدينة. ولحسن الحظ، هو أيضاً يعرّف الآخرين بالمدينة. إنه شخص محترم وجيد جداً".

وأشاد توماس ريس مدرب طرابزون سبور بأداء صلاح، وقال "لدينا مجموعة مميزة من أصحاب الخبرات مثل فابينيو ومحمد صلاح، لقد قدما أداء رائعا، وأرى أننا أنجزنا عملا مميزا خلال فترة زمنية قصير".

وشدد البرازيلي فابينيو لاعب وسط طرابزون سبور على أهمية تواجد صلاح في صفوف الفريق، وقال "لقد اعتدت على ذلك منه، فهو يمنح الفريق ثقة كبيرة، والمباريات الكبيرة تحتاج للاعبين من نوعية صلاح، بإمكانهم صناعة الفارق".

وواصل فابينيو الذي لعب بجوار صلاح لسنوات بقميص ليفربول "إنه لاعب مجتهد، وخطورة الفريق تزداد بوجوده في الملعب، فهو يمثل قوة الفريق، وأنا سعيد جدا من أجله، وأبارك له على أول هاتريك في الدوري التركي".

وقال الصحفي سيركان أكان عبر صحيفة "فناتيك" التركية "صلاح واحدة من أكبر المعجزات التي حدثت لطرابزون سبور... النجم المصري قدم واحدة من أكثر العروض الاستثنائية في تاريخ مباريات القمة"، بعدما أنهى الشوط الأول بهدفين وتمريره حاسمة.

وأضاف أكان "صلاح واحد من أكبر النجوم الذين جاءوا إلى بلدنا. في مسيرته التي استمرت تسعة أعوام مع ليفربول، عمل مع مدربين اثنين فقط، يورغن كلوب وآرني سلوت، لكنه خلال الشهرين اللذين قضاهما في طرابزون أصبح لديه المدرب الثالث. بالنسبة للاعب يتمتع بهذا القدر من الاستمرارية، فهذا كثير، لكن يبدو أن أداء صلاح يظل كما هو رغم تغير المدربين".

وأكد الصحفي الأخر بصحيفة "فاناتيك" أولجاي تشاكير "صلاح... كان رجل الليلة ليس فقط بموهبته، ولكن أيضاً بطاقته ورغبته في السيطرة على المباراة".

وأضاف تشاكير أن صلاح "حمل ثقل اسمه" في المباراة، في الوقت الذي نجح فيه المدرب الجديد توماس رايس في اتخاذ قرارات مؤثرة منذ بداية اللقاء.

كذلك أشاد ماركوس جيسدول المدرب السابق لقيصري سبور بالطريقة التي استفاد بها طرابزون سبور من سرعة صلاح، وقال إن الفريق ركز منذ البداية على استغلال المساحات خلف دفاع جالطة سراي، مضيفاً "في الدقيقة الرابعة، كشف الهدف الذي سجله صلاح بعد تمريرة من مصطفى إسكيلاتش، عن القصة التكتيكية للمباراة مبكراً".

وتابع جيسدول "كان الفارق الحقيقي في جودة التحولات. في الدقيقة 39، جعل سافيولو النتيجة 2 / صفر بتمريرة من صلاح، وفي الدقيقة 44 ظهر النجم المصري مرة أخرى وسجل الهدف الثالث. أنهى الشوط الأول بهدفين وتمريره حاسمة".

وأوضح جوكهان كارا آصلان، المدرب السابق لنادي بيكوز أناضولو "طرابزون سبور وجد صلاح وشكل هجماته من حوله، بينما لم يتمكن جالطة سراي من إشراك رافاييل لياو في المباراة".