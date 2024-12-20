مدرب وفاق سطيف يهدد بكشف المحرضين والمتآمرين على الفريق

هدد رضا بن دريس، المدير الفني لفريق وفاق سطيف الجزائري لكرة القدم، بكشف من أسماهم "المحرضين" على الفريق، الذين يستغلون بعض المشجعين من الشباب لـ"ضرب استقراره".

وقال بن دريس، في تصريحات للإذاعة الجزائرية اليوم الجمعة: "سيأتي الوقت وسنكشف بالأسماء الأشخاص الذين يسعون لضرب استقرار الفريق من خلال التحريض ضده باستغلال بعض الشباب. هؤلاء نعرفهم جيدا ويزعمون أن وفاق سطيف بدونهم كمسؤولين لا يساوي شيئا".

وأضاف: "الفريق حاليا يمر بفترة انتقالية ورغم ذلك فهو يوجد في المركز الثالث. صحيح ارتكبنا بعض الأخطاء، وسنتخذ إجراءات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية من خلال التعاقد مع بعض اللاعبين من يملكون الخبرة والتجربة".

وأكد بن دريس، أن الشركة الحكومية "سونلغاز"، المالكة للفريق، وضعت إمكانيات كبيرة تحت تصرفه، وانها قامت بتسديد ديون بنحو 40 مليون دولار، وأنها تعمل جاهدة لوضع الفريق على المسار الصحيح.

كما شدد على أنه لا يكترث بالإشاعات التي تتحدث عن إقالته، موضحا أنه يعمل في جو يتميز بالثقة والراحة، وأنه إذا كان هناك قرار آخر فذلك يبقى من اختصاص الشركة المالكة التي تدعمه بشكل كبير.

ووصف بن دريس، مباراة فريقه مع ضيفه اتحاد الجزائر غدا السبت، في قمة مباريات المرحلة الـ14 من الدوري الجزائري، بالفرصة المناسبة للعودة لسكة الانتصارات واستعادة البسمة التي غابت في الجولتين الماضيتين اللتين لعبهما على أرضه عقب التعادل أمام شبيبة القبائل ثم الخسارة أمام نادي أثليتيك بارادو.

وأبرز مدرب وفاق سطيف المشكل النفسي الذي يعاني منه الفريق بدليل إضاعة 5 ركلات جزاء منذ انطلاق الموسم رغم تغيير المنفذين، قبل ان يؤكد أنه يضع ثقته في الفريق وأنه منح الفرصة لـ25 لاعبا.