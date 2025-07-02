جونزالو جارسيا يقود ريال مدريد للفوز على يوفنتوس وبلوغ دور الثمانية بمونديال الأندية

تأهل ريال مدريد الإسباني إلى دور الثمانية ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، بعد فوزه على يوفنتوس الإيطالي 2/1، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات دور الستة عشر بالبطولة المقامة في الولايات المتحدة.

وسيواجه ريال مدريد في الدور المقبل، الفائز من مواجهة أخرى تقام صباح اليوم الأربعاء، بين بوروسيا دورتموند الألماني ومونتيري المكسيكي. وسجل جونزالو جارسيا هدف المباراة الوحيد لريال مدريد في الدقيقة 54.

وشهدت المباراة دخول المهاجم الفرنسي كيليان مبابي كبديل، وذلك للمرة الأولى في البطولة حيث كان غاب عن مباريات الفريق في الدور الأول.

وكان ريال مدريد تصدر المجموعة السابعة التي ضمت إلى جانبه الهلال السعودي وريد بول سالزبورج النمساوي وباتشوكا المكسيكي، بينما حل يوفنتوس ثانيا في المجموعة الثامنة التي ضمت مانشستر سيتي الإنجليزي والوداد المغربي والعين الإماراتي.

وبدأت المباراة بضغط من جانب يوفنتوس الذي اعتمد على جناحه التركي كينان يلدز الذي انطلق في العديد من المحاولات بحثا عن هز شباك الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.وتصدى كورتوا للعديد من محاولات يوفنتوس في الشوط الأول، والتي جاءت عبر يلدز والبرتغالي فرانشيسكو كونسيساو بالإضافة للمهاجم الفرنسي راندل كولو مواني.

على الجانب الآخر، جلس مبابي على مقاعد بدلاء ريال مدريد، بعدما غاب عن المباريات الماضية في البطولة بسبب مرضه، بينما اعتمد تشابي ألونسو على الثلاثي أردا جولر وفينسيوس والمهاجم الشاب جارسيا.وأهدر مواني فرصا عديد من مكان قريب من المرمى، بينما تألق زميله وحارس المرمى ميكيل دي جريجوريو في التصدي لمحاولات فينسيوس وبلينجهام وجولر.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، رغم المحاولات العديدة من الفريقين، وهو شوط شهد تألق حارسي المرمى في الفريقين.ومع بداية الشوط الثاني، كان ريال مدريد الأكثر سيطرة واستحواذا، وتراجع يوفنتوس للخلف من أجل تفادي اهتزاز شباكه بهدف.

لكن الفريق الإسباني نجح في التقدم في الدقيقة 54 عن طريق جارسيا، الذي ارتقى لعرضية من زميله ألكسندر أرنولد من الجهة اليمنى، ليوجهها بضربة رأس محكمة في الشباك.

وسدد بلينجهام كرة على حدود منطقة الجزاء، لكن دي جريجوريو تصدى لها ببراعة في الدقيقة 60، في حين واصل الحارس الإيطالي تألقه بعدما تصدى لتسديدة قوية من المدافع دين هويسين بعد ذلك بدقيقتين.

وسدد الأرجنتيني نيكو جونزاليس ، لاعب يوفنتوس، كرة أرضية من خارج منطقة الجزاء، لكن كورتوا تصدى لها بنجاح في الدقيقة 70.ودخل مبابي كبديل في الدقيقة 68، حيث حل محل جارسيا.

ولم يقدم مبابي الكثير خلال الدقائق المتبقية، في الوقت الذي هاجم فيه يوفنتوس بكل قوته بحثا عن تسجيل هدف التعادل والذهاب للأوقات الإضافية.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز ريال مدريد على يوفنتوس 1/صفر.