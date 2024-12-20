مدرب منتخب الكويت متفائل قبل بداية خليجي 26

أكد الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي مدرب الكويت أنه متفائل قبل مواجهة عُمان غدا السبت في افتتاح بطولة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 26).

وتستضيف الكويت خليجي 26 خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى الثالث من يناير 2025.

وقال بيتزي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "نحن متفائلون بالتأكيد ببداية كأس الخليج. حضرنا بشكل جيد (للبطولة) في المعسكرات، وهنا تفاؤل بأداء المنتخب وسننافس في كل المباريات".

وأضاف "نعرف أننا سننافس فرقا قوية وجاهزة في كأس الخليج، لكننا سنقدم أفضل ما عندنا حتى نظهر بشكل جيد".

وحول ما إذا كانت إقامة البطولة بالكويت تشكل ضغطا عليه وعلى الفريق قال "بالنسبة لي ليس هناك ضغط، إنه حافز كبير. الشعب الكويتي يتابع بحماس ونريد أن يكون هذا الحماس لصالحنا".

وقال "لم نعمل فقط للناحية الدفاعية وإنما الهجومية (أيضا). قمنا بالاستعداد في المعسكرات حتى ننافس في كأس الخليج".

وحول المباريات السابقة وتاريخ المواجهات مع عُمان الذي لم يكن لصالح الكويت قال "الأرقام والاحصائيات مجرد تاريخ. كل مباراة لها ظروفها. المباراة الافتتاحية مهمة جدا ولها ضغطها ولابد أن نستثمر دعم الجمهور لصالحنا".

وقال اللاعب الكويتي مبارك الفنيني "نحن جاهزون الآن للمنتخب العماني. ونطلب من الجمهور دعمنا".