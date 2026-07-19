خلف القائمين والعارضة.. وظائف مذهلة لشبكة كرة القدم لا يعرفها المشجعون

يظن الكثيرون أن وظيفة شبكة المرمى تقتصر فقط على احتضان الكرة لحظة تسجيل الهدف، وتأكيد دخولها خط المرمى، لكن الحقيقة المذهلة أن هذه الخيوط المتشابكة تلعب أدواراً أكثر تعقيداً وأهمية في عالم الساحرة المستديرة، وتتحكم بشكل مباشر في إيقاع اللعبة وسلامتها.

وفقاً لقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، تُعد الشبكة جزءاً أساسياً لا غنى عنه في تجهيزات الملاعب. ورغم أن اللوائح تمنح مرونة في اختيار شكلها، إلا أنها تفرض شروطاً صارمة لتثبيتها بإحكام على المرمى والأرض خلفه، بما يضمن عدم إعاقة حارس المرمى أو تشكيل أي خطر على سلامة اللاعبين وفقاً لموقع soccercommand.

الوظائف الخمس غير المتوقعة لشبكة المرمى

1. الحسم التحكيمي والمرجعية البصرية الأولى

يسدد بعض اللاعبين كرات صاروخية تمر بين القائمين وتخرج مجدداً في جزء من الثانية، ويصعب على العين البشرية للحكم تحديد صحة الهدف، من هنا يبرز دور الشبكة كمرجعية بصرية أولى، إذ تمتص صدمة الكرة وتجعل حركتها مرئية بوضوح للجميع.

قبل ظهور التكنولوجيات الحديثة مثل تقنية خط المرمى (GLT)، كانت الشبكة هي الضمانة الوحيدة لتقليل الأخطاء التحكيمية، وحتى في عصرنا الحالي، أصبحت جزءاً وثيقاً من منظومة حكم الفيديو المساعد (VAR)، حيث تعتمد الكاميرات الخلفية على اهتزاز الشباك لتحليل الحالات التحكيمية المعقدة وحسم الجدل.

2. درع حماية خارق

عندما يسدد المهاجمون كرات قوية، فإنها تتحول إلى مقذوفات خطيرة إذا تجاوزت المرمى دون كبحها، في هذه الحالات تعمل الشبكة كمنظومة أمان لامتصاص طاقة الكرة تدريجياً وإيقافها، مما يمنع اندفاعها بسرعة نحو المدرجات أو اصطدامها بالمصورين، والعاملين، والأجهزة التقنية الحساسة المتواجدة خلف الخط، مقللةً بذلك خطر الإصابات الجسدية والتلف المادي.

3-ضبط إيقاع المباراة وزيادة وقت اللعب

بدون وجود الشبكة في مرمى الملعب، ستندفع الكرات بعيداً خلف المرمى، خاصة في الملاعب الكبيرة ذات المضامير الواسعة والمدرجات البعيدة، مما يعني هدر دقائق ثمينة لاستعادتها، خاصة مع حرص الفيفا دائماً على الحفاظ على وقت لعب أطول وإيقاع سريع، ومن ثم تسهم الشبكة بدور كبير في إبقاء الكرة قريبة من منطقة اللعب، مما يسهل استئناف المباراة بسرعة ودون توقفات مملة.

4. هندسة الأمان

خلف هذا المظهر البسيط يكمن تصميم هندسي دقيق، فالشباك الحديثة تُصنع من مواد فائقة القوة مثل النايلون أو البولي إيثيلين، ويتم دراسة حجم الفتحات وسُمك الخيوط لتحقيق توازن مثالي بين المتانة لتحمل آلاف التسديدات طوال الموسم، والمرونة لامتصاص صدمة الكرة بدلاً من ارتدادها العنيف.

علاوة على ذلك، تخضع الشباك لمعايير سلامة صارمة تمنع وجود أي أجزاء حادة تشتبك بملابس اللاعبين، مع تشديد القوانين على التثبيت المحكم للمرمى والأرض لمنع حوادث الانقلاب الخطيرة، خصوصاً للاعبين الصغار والأطفال.

5-صناعة الإثارة التلفزيونية

أصبحت لقطة تموج الشباك بعد الهدف اللقطة الأيقونية الأكثر ارتباطاً بالإثارة الكروية عبر شاشات التلفزيون، لذلك، تهتم البطولات الكبرى بشكل الشبكات، وعمقها، ولونها، لأنها تؤثر مباشرة على وضوح الصورة وجودة النقل التلفزيوني، فالشباك المصممة بعمق تجعل الكرة تتحرك داخلها بشكل درامي جذاب يرفع من حماس المشاهدين خلف الشاشات.

شبكة مرمى كرة القدم ليست مجرد خيوط توضع خلف القائمين، بل هي عنصر يدمج بدقة بين السلامة، والتكنولوجيا، والعدالة التحكيمية، لتظل خيوطها الصامتة هي المترجم الأول لصخب المدرجات ومتعة الأهداف.