الأرجنتين تحافظ على صدارة تصنيف فيفا

حافظ المنتخب الأرجنتيني، بطل العالم، على صدارة التصنيف العالمي للمنتخبات الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الخميس، للمرة الثانية على الترتيب.

ويتصدر المنتخب الأرجنتيني الترتيب متفوقا على نظيريه الفرنسي، والإسباني (بطل يورو 2024) في قائمة العشرة الأوائل التي لم تشهد أي تغيير، حيث جاء المنتخب الإنجليزي في المركز الثالث يليه منتخبات البرازيل والبرتغال وهولندا وبلجيكا وإيطاليا وألمانيا من المراكز الرابع إلى العاشر على الترتيب.

وأقيمت 21 مباراة دولية على مدار الأسابيع الماضية منذ ظهور آخر تصنيف، حيث قفز منتخب فيتنام مركزين ليحتل المركز الـ114، فيما تراجع منتخبا إندونيسيا وميانمار مركزين ليحتلا المركز الـ127 والـ169 على الترتيب.

ولم يحدث تغيير في المراكز الأولى بقارة أفريقيا حيث حافظ المنتخب المغربي على صدارة التصنيف، يليه المنتخب السنغالي، ثم المصري، فيما حافظ المنتخب الياباني على تصنيف قارة آسيا، يليه منتخبا إيران وكوريا الجنوبية.