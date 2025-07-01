إنزاجي: الفوز على مانشستر سيتي كتسلق جبل إيفرست دون أكسجين

وصف سيموني إنزاجي مدرب الهلال فوز فريقه 4-3 على مانشستر سيتي بعد شوطين إضافيين في دور الستة عشر لكأس العالم للأندية لكرة القدم بأنه مثل "تسلق جبل إيفرست دون أكسجين"، بعدما حجز الفريق السعودي بطاقة التأهل لدور الثمانية.

وسيواجه فريق المدرب الإيطالي فريق فلومينينسي البرازيلي في دور الثمانية يوم الجمعة المقبل، وذلك بعد أن سجل ماركوس ليوناردو هدف الفوز في الدقيقة 112 ليقصي فريق المدرب بيب جوارديولا من البطولة بعد مباراة مثيرة شهدت سبعة أهداف في أورلاندو.

وقال سيموني إنزاجي مدرب الهلال "مفتاح هذه النتيجة كان اللاعبون، والروح التي أظهروها في الملعب اليوم. كان علينا أن نقدم أداء استثنائياً لأننا جميعاً نعرف مانشستر سيتي.

وأضاف: "كان علينا تسلق جبل إيفرست دون أكسجين ونجحنا في ذلك، ظهر كافة اللاعبين بأداء استثنائي من كافة النواحي سواء عند الاستحواذ على الكرة أو بدونها، كنا منظمين للغاية أثناء الاستحواذ على الكرة ولعبنا بشكل جيد من الناحية الفنية ضد فريق شرس للغاية وقوي في الاستحواذ.

وتابع: "أعتقد أن "بيب" جوارديولا أفضل مدرب في العالم، لكن اليوم بذلنا قصارى جهدنا وأعتقد أننا نستحق هذه النتيجة".

وقال محمد كنو لاعب الهلال "مبروك للهلال والشعب السعودي. كانت مباراة صعبة والسيتي من أفضل أندية العالم، الحمد لله على الفوز، بعد الهدف الثالث شعرنا أنه يمكن أن نفوز ونجتاز المباراة والحمد لله على الانتصار".