فلومينينسي يصعق إنتر 2-صفر ويبلغ دور الثمانية بكأس العالم للأندية

تأهل فلومينينسي لدور الثمانية في كأس العالم للأندية لكرة القدم بفوزه المذهل 2-صفر على إنتر ميلان أمس الاثنين، حيث أثبت هدف جيرمان كانو المبكر وهدف هيركوليس في الوقت المحتسب بدل الضائع أنهما كافيان لإسقاط وصيف بطل أوروبا في ظل الحرارة الشديدة في تشارلوت.

وفاجأ قرار المدرب ريناتو بالدفع بثلاثة لاعبين في الدفاع إنتر ميلان وجعل بطل كأس ليبرتادوريس بدون مشاكل كبيرة طوال المباراة.

وقال ريناتو لمنصة دازون "وضعت في أذهانهم أن هذه الخطة ستنجح، إنتر فريق رائع، يملكون أموالاً أكثر منا بكثير، لكن في الملعب هناك 11 لاعباً ضد 11 لاعباً. الفريق وثق في قدراته وقاتل وحافظ على تركيزه طوال 90 دقيقة".

وسجل فلومينينسي هدفه بعد ثلاث دقائق فقط عندما انقض كانو على تمريرة عرضية غيرت اتجاهها وحولها بضربة رأسه من مسافة قريبة، لتمر من بين ساقي الحارس يان زومر وتمنح فريقه بداية مثالية.

وهيمن إنتر على المباراة لكن فلومينينسي صنع أفضل الفرص وتسبب المهاجم الكولومبي جون أرياس في الكثير من المشاكل لدفاع الفريق الإيطالي وزومر.

وأعتقد إجناسيو أنه ضاعف النتيجة في الدقيقة 39 عندما حول تمريرة عرضية بضربة رأس نحو المرمى من مدى قريب بعد سلسلة من ضربات الرأس داخل منطقة الجزاء لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

وضغط الفريق الإيطالي بقوة بحثاً عن هدف التعادل بعد الاستراحة، لكن الدفاع المنظم لمنافسه أحبطه. وأهدر ستيفان دي فري فرصة خطيرة من مسافة قريبة بعد تمريرة من القائد لاوتارو مارتينيز داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 69.

وتصدى حارس المرمى فابيو (40 عاما) لتسديدة البديل سيباستيانو إسبوزيتو بقدمه، بينما ارتطمت تسديدة مارتينيز بالقائم في الدقائق الأخيرة.

ثم حسم البديل هيركوليس الفوز لفلومينينسي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، بتسديدة هادئة من على حافة منطقة الجزاء ليقود الفريق البرازيلي إلى مباراة دور الثمانية ضد مانشستر سيتي أو الهلال يوم الجمعة المقبل في أورلاندو.

وقال لاعب الوسط هيركوليس "أبلغنا المدرب بأنها ستكون مباراة صعبة للغاية، لكننا نركز بشدة على المباراة وهذا ما نعمل من أجله. هذا كل شيء والنتيجة واضحة".