الأهلي المصري يتوج بجائزة أفضل ناد في أفريقيا 2024

توج الأهلي المصري بجائزة أفضل ناد في قارة أفريقيا لعام 2024 خلال حفل جوائز الأفضل من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) المقام في مدينة مراكش المغربية اليوم الاثنين.

وتفوق الأهلي، بطل دوري أبطال أفريقيا، على منافسه المحلي الزمالك وماميلودي صن دوانز بطل جنوب أفريقيا ليتوج بالجائزة للمرة الثانية تواليا والسابعة في التاريخ ليعزز رقمه القياسي.

وتوج السنغالي لامين كمارا لاعب موناكو بجائزة أفضل لاعب شاب للعام الثاني تواليا، كما فازت المغربية ضحى المدني لاعبة الجيش الملكي بجائزة أفضل لاعبة شابة.

وفازت ساحل العاج، بطلة أفريقيا، بجائزة أفضل منتخب للرجال بينما توجت نيجيريا بجائزة أفضل منتخب للسيدات.