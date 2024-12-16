سيناريو التعادل «المجنون» يسعد كلباء ويحزن دبا الحصن

فشل فريق دبا الحصن في الحفاظ على تقدمه أمام كلباء حتى الدقيقة 90+8 بهدفين مقابل هدف، ولحظة تهيؤ حكم اللقاء يحيى الملا لإطلاق صافرة الختام إيذاناً بفوز الفريق المضيف على كلباء، مارس «النمور» عادتهم التي لم يتخلوا عنها بعد التعادل في آخر 3 مباريات أمام شباب الأهلي والجزيرة والعين ونجحوا في كسب نقطة غالية وهي أشبه بالفوز من عرين الحصن بعد التعادل بنتيجة التعادل 2-2 ليتجنب الفريق الهزيمة في الوقت بدل الضائع، ويحرم رفاق النجم الإيراني سامان قدوس لاعب النمور جمهور دبا الحصن الذي ملأ مدرجات ملعب صقر بن محمد القاسمي بنادي خورفكان من اكتمال الفرحة بعد إدراك كلباء للتعادل في الثوانِي الأخيرة من زمن الوقت الإضافي في سيناريو مكرر وبات جمهور كلباء ينتظر حتى صافرة النهاية لتغيير النتيجة ولم يخيب اللاعبون ظنهم ليعودوا إلى كلباء بنقطة تعتبر غالية وأفضل من الخسارة.

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وقال المدرب حسن العبدولي المدير الفني لفريق دبا الحصن: التعادل أمام كلباء يعتبر خاسراً لفريقه وكنا نستحق النقاط الثلاث وعلينا الاجتهاد أكثر في قادم المواجهات والدوري لا يزال طويلاً والمنافسة ستكون شرسة، مشيراً إلى أنهم وصلوا إلى مرحلة أن يحتفل ويفرح المنافس بتحقيق نتيجة التعادل ضد الحصن، مشيراً إلى أن الفريق سيقوم بعلاج الأخطاء وتلافي الهفوات خلال فترة التوقف الحالية وإذا أردنا البقاء يجب علينا أن نكون أكثر جاهزية من بقية الفرق كما يجب علينا تدعيم الصفوف خلال الميركاتو الشتوي المقبل بعناصر جديدة وعلينا أن نعمل لخدمة الفريق.

وفي ما يتعلق بحالة الطرد خلال اللقاء اعتذر العبدولي لحكم اللقاء يحيى الملا، مشيراً إلى أنه كمدرب تفاعل مع الهجمة التي كانت من مصلحة فريقه لكن الحكم لم يعطِ لاعب الحصن الأفضلية للتقدم بعد عرقلته من مدافع كلباء، وقام باحتساب مخالفة بدلاً من منح لاعب الحصن الأفضلية للتقدم خصوصاً أنه وضعيته كانت شبه انفراد، ولذا كانت ردة فعلي طبيعية ولا تستحق الطرد من المباراة لأني تعاملت مع الحالة بما يتيح لي القانون.

بدوره، قال الصربي فوك رازوفيتش مدرب نادي كلباء: فريقي خاض 3 مواجهات خلال أسبوع وكنا نعلم بصعوبة المباراة، مشيراً إلى أن نتيجة التعادل تعتبر إيجابية وذلك من واقع وضعية المباراة، لافتاً إلى وقوع لاعبي كلباء في بعض الأخطاء بسبب التعب والإرهاق جراء ضغط المباريات المتواصل لكن أعود وأقول إن اللاعبين أظهروا شخصية الفريق، ويجب علينا طي صفحة مباراة دبا الحصن واستغلال فترة توقف المسابقة والاستعداد لما هو قادم