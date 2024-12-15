كلباء يكرر سيناريو التعادلات ويعود بنقطة ثمينة من معقل جاره دبا الحصن

خطف كلباء تعادلاً بطعم الفوز بنتيجة 2-2 أمام مضيفه دبا الحصن خلال المباراة التي أقيمت بملعب صقر بن محمد القاسمي بخورفكان ضمن مواجهات الأسبوع العاشر من دوري ادنوك للمحترفين وهو التعادل الثالث على التوالي للنمور حيث كان الأول ضد الجزيرة بهدف وتكرر السيناريو قبل أيام وتعادل أمام العين ، ليكسب كل من كلباء ودبا الحصن نقطة رفعت رصيد النمور الى 14 نقطة في المركز السابع والحصن الى 6 نقاط في المركز الثاني عشر ، احرز ثنائية الحصن كل من التونسي هيثم جويني ، والغيني ميدانا كوندي في الدقيقتين 14 ، 74 ولكلباء الإيراني مهدي قايدي ومواطنه سامان قدوس في الدقيقين 57 و90+8، وأهدر كابتن دبا الحصن التونسي أسامة حدادي ركلة جزاء في الدقيقة 69، وكان حكم اللقاء يحيى الملا قد قام بطرد مدرب دبا الحصن حسن العبدولي لاحتجاجه المستمر واعتراضه على قراراته.

هدف مبكر

وامهل دبا الحصن وفادة ضيوفه 14 دقيقة فقط بعد تمكن اللاعب هيثم جويني من تسجيل هدف فريقه الأول، وهو الهدف الذي منح أصحاب الأرض مزيداً من الدوافع ليقوموا بعدة طلعات لم يكتب لها النجاح وفي المقابل اعتمد كلباء على المرتدات التي لم تأت بجديد على مستوى النتيجة لينتهي الشوط الأول بتقدم الحصن بهدف.

شوط مثير

وفي الشوط الثاني الذي كان مثيراً لم ينتظر كلباء طويلاً ليحرز له ملك الحلول النجم الإيراني مهدي قايدي هدف التعديل من الكرة التي سددها قوية خارج منطقة الجزاء ارتطمت برجل المدافع علي الظنحاني وتخادع حارس دبا الحصن سهيل عبد الله هدف تعادل للنمور عند الدقيقة 57، وبعد الرجوع لتقنية الفيديو قام حكم المباراة يحيى الملا بإلغاء ركلة جزاء لكلباء في الدقيقة 62.

واحتسب الحكم ركلة جزاء هذه المرة لمصلحة دبا الحصن تقدم لها المدافع التونسي أسامة حدادي لكن سلطان المنذري حارس كلباء تمكن من صدها في الدقيقة 69.

ولم تمض سوى دقائق حتى عاد لاعبو دبا الحصن وتمكنوا من تعويض جمهورهم إضاعة ركلة الجزاء بإضافة الهدف الثاني عن طريق رأسية ميدانا بيجا الذي تعامل مع عرضية ويتينيس شيمويو بذكاء محرزاً الهدف الثاني في الدقيقة 74، واحتسب حكم المباراة 7 دقائق وقت بدل ضائع تمكن فيها الضيوف من تعديل النتيجة عن طريق سامان قدوس الذي تابع الكرة المرتدة من الحارس في الدقيقة 90+8 لينتهي اللقاء بتعادل الفريقين 2-2.

