القارة السمراء تنتظر نجماً جديداً ينضم لأساطير جائزة لاعب العام

تستعد القارة السمراء للإعلان غدا الاثنين خلال حفل جوائز الأفضل بمدينة مراكش المغربية، عن النجم المتوج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2024.
ويتنافس خمسة من أفضل نجوم كرة القدم الأفريقية للحصول على الجائزة المرموقة بناء على أدائهم مع أنديتهم ومنتخباتهم خلال العام الحالي، حيث لم يسبق لأي منهم الفوز بالجائزة من قبل، مما يعني انضمام اسم جديد لقائمة أساطير الساحرة المستديرة في القارة السمراء الذين دونوا أسمائهم بحروف من ذهب في سجلات المتوجين بالجائزة.
وضمت القائمة النهائية للمرشحين للحصول على الجائزة، التي أعلن عنها كاف يوم الخميس الماضي كلا من سيمون أدينجرا، جناح منتخب كوت ديفوار ونادي برايتون الإنجليزي، إلى جانب سيرهو جيراسي، مهاجم غينيا وبوروسيا دورتموند الألماني، والظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.
كما يتواجد في القائمة أيضا النيجيري أديمولا لوكمان، جناح فريق أتالانتا الإيطالي، والجنوب أفريقي رونوين ويليامز، حارس مرمى ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.
وانطلقت جائزة أفضل لاعب أفريقي عام 1970، تحت مسمى جائزة الكرة الذهبية الإفريقية، حيث كان يتم منحها كل عام من جانب مجلة (فرانس فوتبول) الفرنسية الشهيرة، حتى عام 1994.
ومع تزايد الاهتمام بالجائزة والأضواء المسلطة على الفائزين بها، قرر كاف تنظيمها بدءا من عام 1992 حتى وقتنا الحالي.
ويتصدر النجمان المعتزلان الكاميروني صامويل إيتو والإيفواري يايا توريه قائمة أكثر اللاعبين فوزا بجائزة لاعب العام في أفريقيا، بعدما حصلا عليها 4 مرات.
وبينما يتقاسم المهاجم الإيفواري السابق ديدييه دروجبا، الذي فاز بالجائزة مرتين، الرقم القياسي كأكثر اللاعبين نيلا للوصافة مع الأسطورة الليبيري جورج ويا، بعدما حصلا عليها 4 مرات، فإن نجم منتخب (الأفيال) السابق هو الأكثر فوزا بالمركز الثالث، بعدما حصدها 3 مرات.
ويعتبر المالي فريديريك كانوتيه والجزئري رياض محرز والجابوني بيير إيمريك أوباميانج هم الوحيدون الذين فازوا بالجائزة رغم مولدهم في أوروبا وبالتحديد في فرنسا.
وكان كانوتيه وأوباميانج سبق لهما تمثيل منتخب فرنسا للشباب تحت 21 سنة، قبل أن يمثلا بلديهما فيما بعد.
وتتربع الكاميرون على صدارة قائمة أكثر الدول حصدا لجائزة لاعب العام في أفريقيا، بعدما فاز نجومها بالجائزة 11 مرة، متفوقة بفارق كبير على نيجيريا وغانا وكوت ديفوار، التي تقاسمت المركز الثاني، بعدما حصل لاعبوها على الجائزة في 6 مناسبات،
وخلال النسخ السابقة، حصل نجوم الساحرة المستديرة العرب على 11 جائزة، حيث يتواجد المغرب على قمة ترتيب أكثر الدول العربية فوزا بالجائزة، بعدما نالها لاعبوها 4 مرات، بفارق جائزة وحيدة أمام أقرب ملاحقيه مصر والجزائر، في حين حصلت تونس على الجائزة مرة وحيدة.
وتشترك فرق ليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيين وأولمبيك مارسيليا الفرنسي في صدارة قائمة أكثر الأندية حصولا على جائزة لاعب العام في أفريقيا، بعدما حصل لاعبو كل ناد من تلك الأندية الثلاثة على 4 جوائز.
ويتواجد ضمن تلك القائمة 5 أندية عربية حصل لاعبوها على الجائزة مرة وحيدة، هي الأهلي المصري، وغالي معسكر الجزائري، والفتح الرباطي وشباب المحمدية المغربيين، والترجي التونسي.
وكان النجم المالي الراحل ساليف كيتا هو أول لاعب يحصل على جائزة أفضل لاعب بأفريقيا، فيما يعد النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي الإيطالي، المعار حاليا لفريق جالطة سراي التركي حتى نهاية الموسم الجاري، هو الفائز الأخير بالجائزة، بعدما حصل عليها العام الماضي.
وكانت الجائزة قد توقفت عامي 2020 و2021 بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.
ونستعرض في السطور التالية سجل الفائزين بالجائزة سواء المقدمة من جانب فرانس فوتبول قبل توقفها أو كاف.
الفائزون بالجائزة من فرانس فوتبول
العام اللاعب
1970 المالي ساليف كيتا
1971 الغاني ابراهيم صنداي
1972 الغيني شريف سليمان
1973 الكونغولي الديمقراطي بوانجا تشيمان
1974 الكونغولي بول موكيلا
1975 المغربي أحمد فراس
1976 الكاميروني روجيه ميلا
1977 التونسي طارق دياب
1978 الغاني كريم عبدالرزاق
1979 الكاميروني توماس نكونو
1980 الكاميروني جان مونجا أونجوان
1981 الجزائري لخضر بللومي
1982 الكاميروني توماس نكونو
1983 المصري محمود الخطيب
1984 الكاميروني تيوفيل إيبيجا
1985 المغربي محمد التيمومي
1986 المغربي بادو الزاكي
1987 الجزائري رابح ماجر
1988 الزامبي كالوشا بواليا
1989 الليبيري جورج ويا
1990 الكاميروني روجيه ميلا
1991 الغاني عبيدي بيليه
1992 الغاني عبيدي بيليه
1993 الغاني عبيدي بيليه
1994 الليبيري جورج ويا
الفائزون بالجائزة من كاف
العام اللاعب
1992 الغاني عبيدي بيليه
1993 النيجيري رشيدي يكيني
1994 النيجيري إيمانويل أمونيكي
1995 الليبيري جورج ويا
1996 النيجيري نوانكو كانو
1997 النيجيري فيكتور إكبيبا
1998 المغربي مصطفى حجي
1999 النيجيري نوانكو كانو
2000 الكاميروني باتريك مبوما
2001 السنغالي الحاجي ضيوف
2002 السنغالي الحاجي ضيوف
2003 الكاميروني صامويل إيتو
2004 الكاميروني صامويل إيتو
2005 الكاميروني صامويل إيتو
2006 الإيفواري ديدييه دروجبا
2007 المالي فريدريك كانوتيه
2008 التوجولي إيمانويل أديبايور
2009 الإيفواري ديدييه دروجبا
2010 الكاميروني صامويل إيتو
2011 الإيفواري يايا توريه
2012 الإيفواري يايا توريه
2013 الإيفواري يايا توريه
2014 الإيفواري يايا توريه
2015 الجابوني بيير إيميريك أوباميانج
2016 الجزائري رياض محرز
2017 المصري محمد صلاح
2018 المصري محمد صلاح
2019 السنغالي ساديو ماني
2022 السنغالي ساديو ماني
2023 النيجيري فيكتور أوسيمين