القارة السمراء تنتظر نجماً جديداً ينضم لأساطير جائزة لاعب العام

تستعد القارة السمراء للإعلان غدا الاثنين خلال حفل جوائز الأفضل بمدينة مراكش المغربية، عن النجم المتوج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2024.

ويتنافس خمسة من أفضل نجوم كرة القدم الأفريقية للحصول على الجائزة المرموقة بناء على أدائهم مع أنديتهم ومنتخباتهم خلال العام الحالي، حيث لم يسبق لأي منهم الفوز بالجائزة من قبل، مما يعني انضمام اسم جديد لقائمة أساطير الساحرة المستديرة في القارة السمراء الذين دونوا أسمائهم بحروف من ذهب في سجلات المتوجين بالجائزة.

وضمت القائمة النهائية للمرشحين للحصول على الجائزة، التي أعلن عنها كاف يوم الخميس الماضي كلا من سيمون أدينجرا، جناح منتخب كوت ديفوار ونادي برايتون الإنجليزي، إلى جانب سيرهو جيراسي، مهاجم غينيا وبوروسيا دورتموند الألماني، والظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

كما يتواجد في القائمة أيضا النيجيري أديمولا لوكمان، جناح فريق أتالانتا الإيطالي، والجنوب أفريقي رونوين ويليامز، حارس مرمى ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

وانطلقت جائزة أفضل لاعب أفريقي عام 1970، تحت مسمى جائزة الكرة الذهبية الإفريقية، حيث كان يتم منحها كل عام من جانب مجلة (فرانس فوتبول) الفرنسية الشهيرة، حتى عام 1994.

ومع تزايد الاهتمام بالجائزة والأضواء المسلطة على الفائزين بها، قرر كاف تنظيمها بدءا من عام 1992 حتى وقتنا الحالي.

ويتصدر النجمان المعتزلان الكاميروني صامويل إيتو والإيفواري يايا توريه قائمة أكثر اللاعبين فوزا بجائزة لاعب العام في أفريقيا، بعدما حصلا عليها 4 مرات.

وبينما يتقاسم المهاجم الإيفواري السابق ديدييه دروجبا، الذي فاز بالجائزة مرتين، الرقم القياسي كأكثر اللاعبين نيلا للوصافة مع الأسطورة الليبيري جورج ويا، بعدما حصلا عليها 4 مرات، فإن نجم منتخب (الأفيال) السابق هو الأكثر فوزا بالمركز الثالث، بعدما حصدها 3 مرات.

ويعتبر المالي فريديريك كانوتيه والجزئري رياض محرز والجابوني بيير إيمريك أوباميانج هم الوحيدون الذين فازوا بالجائزة رغم مولدهم في أوروبا وبالتحديد في فرنسا.

وكان كانوتيه وأوباميانج سبق لهما تمثيل منتخب فرنسا للشباب تحت 21 سنة، قبل أن يمثلا بلديهما فيما بعد.

وتتربع الكاميرون على صدارة قائمة أكثر الدول حصدا لجائزة لاعب العام في أفريقيا، بعدما فاز نجومها بالجائزة 11 مرة، متفوقة بفارق كبير على نيجيريا وغانا وكوت ديفوار، التي تقاسمت المركز الثاني، بعدما حصل لاعبوها على الجائزة في 6 مناسبات،

وخلال النسخ السابقة، حصل نجوم الساحرة المستديرة العرب على 11 جائزة، حيث يتواجد المغرب على قمة ترتيب أكثر الدول العربية فوزا بالجائزة، بعدما نالها لاعبوها 4 مرات، بفارق جائزة وحيدة أمام أقرب ملاحقيه مصر والجزائر، في حين حصلت تونس على الجائزة مرة وحيدة.

وتشترك فرق ليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيين وأولمبيك مارسيليا الفرنسي في صدارة قائمة أكثر الأندية حصولا على جائزة لاعب العام في أفريقيا، بعدما حصل لاعبو كل ناد من تلك الأندية الثلاثة على 4 جوائز.

ويتواجد ضمن تلك القائمة 5 أندية عربية حصل لاعبوها على الجائزة مرة وحيدة، هي الأهلي المصري، وغالي معسكر الجزائري، والفتح الرباطي وشباب المحمدية المغربيين، والترجي التونسي.

وكان النجم المالي الراحل ساليف كيتا هو أول لاعب يحصل على جائزة أفضل لاعب بأفريقيا، فيما يعد النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي الإيطالي، المعار حاليا لفريق جالطة سراي التركي حتى نهاية الموسم الجاري، هو الفائز الأخير بالجائزة، بعدما حصل عليها العام الماضي.

وكانت الجائزة قد توقفت عامي 2020 و2021 بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

ونستعرض في السطور التالية سجل الفائزين بالجائزة سواء المقدمة من جانب فرانس فوتبول قبل توقفها أو كاف.

الفائزون بالجائزة من فرانس فوتبول

العام اللاعب

1970 المالي ساليف كيتا

1971 الغاني ابراهيم صنداي

1972 الغيني شريف سليمان

1973 الكونغولي الديمقراطي بوانجا تشيمان

1974 الكونغولي بول موكيلا

1975 المغربي أحمد فراس

1976 الكاميروني روجيه ميلا

1977 التونسي طارق دياب

1978 الغاني كريم عبدالرزاق

1979 الكاميروني توماس نكونو

1980 الكاميروني جان مونجا أونجوان

1981 الجزائري لخضر بللومي

1982 الكاميروني توماس نكونو

1983 المصري محمود الخطيب

1984 الكاميروني تيوفيل إيبيجا

1985 المغربي محمد التيمومي

1986 المغربي بادو الزاكي

1987 الجزائري رابح ماجر

1988 الزامبي كالوشا بواليا

1989 الليبيري جورج ويا

1990 الكاميروني روجيه ميلا

1991 الغاني عبيدي بيليه

1992 الغاني عبيدي بيليه

1993 الغاني عبيدي بيليه

1994 الليبيري جورج ويا

الفائزون بالجائزة من كاف

العام اللاعب

1992 الغاني عبيدي بيليه

1993 النيجيري رشيدي يكيني

1994 النيجيري إيمانويل أمونيكي

1995 الليبيري جورج ويا

1996 النيجيري نوانكو كانو

1997 النيجيري فيكتور إكبيبا

1998 المغربي مصطفى حجي

1999 النيجيري نوانكو كانو

2000 الكاميروني باتريك مبوما

2001 السنغالي الحاجي ضيوف

2002 السنغالي الحاجي ضيوف

2003 الكاميروني صامويل إيتو

2004 الكاميروني صامويل إيتو

2005 الكاميروني صامويل إيتو

2006 الإيفواري ديدييه دروجبا

2007 المالي فريدريك كانوتيه

2008 التوجولي إيمانويل أديبايور

2009 الإيفواري ديدييه دروجبا

2010 الكاميروني صامويل إيتو

2011 الإيفواري يايا توريه

2012 الإيفواري يايا توريه

2013 الإيفواري يايا توريه

2014 الإيفواري يايا توريه

2015 الجابوني بيير إيميريك أوباميانج

2016 الجزائري رياض محرز

2017 المصري محمد صلاح

2018 المصري محمد صلاح

2019 السنغالي ساديو ماني

2022 السنغالي ساديو ماني

2023 النيجيري فيكتور أوسيمين