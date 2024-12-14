الشارقة يكسب الوحدة ويحتفظ بصدارة دوري أدنوك للمحترفين

تأكد احتفاظ الشارقة بصدارة دوري أدنوك للمحترفين حتى بداية العام الجديد 2025 بعد فوزه على ضيفه الوحدة بهدفين دون رد ضمن الجولة العاشرة للمسابقة حيث وصل للنقطة 27 وبقي الوحدة في 18 نقطة في المركز الثالث، ولا تتأثر صدارة الشارقة بنتائج بقية مباريات الجولة العاشرة التي يتوقف بعدها الدوري ثم يعود في 7 يناير 2025، وجاء هدفا الفوز في الشوط الأول فيما ضاعت فرص عدة للفريقين في الشوط الثاني.

ظهرت جدية الشارقة للتقدم منذ الدقائق الأولى من واقع الفرص التي تهيأت له وكان أبرزها فرصة لوان بيريرا التي أنقذها الحارس محمد الشامسي، لم يستمر صمود الشامسي طويلاً أمام الهجوم الشرقاوي بعد أن نجح خالد الظنحاني في افتتاح التسجيل بعد مرور 34 دقيقة بلعبة رأسية رائعة مستفيدا من عكسية دافيد بتروفيك وعززه فراس بالعربي بالهدف الثاني في الدقيقة 37 من هجمة مرتدة نموذجية صنعها لوان بيريرا إلى بالعربي الذي سدد من وضع انفراد بيمناه على يمين الحارس، لينهي أصحاب الأرض الشوط الأول متقدمين بهدفين دون رد.

حاول مدرب الوحدة العودة للمباراة من خلال التبديلات بعد مرور 62 دقيقة حيث ضاعت خلال الشوط الثاني فرص محققة للفريقين أبرزها من عمر خريبين للوحدة وتسديدة لوان بيريرا المرتدة من القائم للشارقة ثم فرصة ثانية لعثمان كمارا أنقذها الحارس محمد الشامسي ثم رأسية خريبين المرتدة من العارضة حتى انتهت المباراة بهدفي الشوط الأول.