يونايتد يستعرض في شباك الفجيرة بالخمسة ويستعيد المركز الرابع بدوري الهواة

حقق فريق يونايتد فوزاً عريضاً على ضيفه الفجيرة بنتيجة 5-3 خلال اللقاء الذي أقيم في ختام مواجهات الأسبوع العاشر من دوري الدرجة الأولى احرز للفائز لويس توريس " هدفين " وهدف لكل من عزيز سيريبي وبروميس وادريان داسيلفا فيما احرز لذئاب الفجيرة إسماعيل سونكو وعبد الرحمن جمعة وباسط سيدو وطرد حكم اللقاء لاعب الفجيرة كويكو ليرفع يونايتد رصيده الى 14 نقطة في المركز الرابع وتراجع الفجيرة سادساً ب 11 نقطة.

وخيمت نتيجة التعادل بهدف على مباراتي مجد والذيد الى جانب مباراة مصفوت والحمرية ، في اللقاء الأول بكر الذيد بهدف السبق عن طريق جويل اودينكا وعدل لمجد محمد الحلاج وأكمل الذيد اللقاء بعشرة لاعبين اثر طرد لاعبه عبد الله حسين ليكسب كل فريق نقطة رفعت رصيد الذيد الى 11 ومجد الى 6 نقاط ، وحضرت نتيجة التعادل بهدف ايضاً خلال مباراة مصفوت والحمرية احرز للقناصة مطر بدجي وللحمرية إبراهيم موسى