عجمان يطرق أبواب الأمان ويؤزم موقف العروبة بثنائية نظيفة

خطف عجمان فوزاً مثيراً من معقل مضيفه العروبة وفاز عليه بنتيجة 2-0 عن طريق الجمايكي جونيور فيلمنغز والبديل عبد الحميد صابري في الدقيقتين 81 ، 90+6 ، بعد مباراة جاءت رتيبة ومملة في شوطها الأول ومثيرة في المشهد الثاني من اللقاء الذي شهد تسجيل هدفي اللقاء للبرتقالي الذي استعاد نغمة الانتصارات بعد هزيمتين على التوالي رافعاً رصيده الى 10 نقاط في المركز العاشر في وقت تأزم فيه موقف العروبة صاحب المركز الأخير برصيد 3 نقاط بعد تعرضه للهزيمة التاسعة في دوري ادنوك للمحترفين .

ساد الهدوء الحذر بداية اللقاء مع محاولات من هنا وهناك لخطف هدف يريح الاعصاب ويطمئن الجمهور، وتستمر فترة جس النبض حتى منتصف الشوط الأول ليتحرر بعدها لاعبو الفريقين من الرقابة ويقوم عجمان بأكثر من طلعة لم يكتب لها النجاح وفي المقابل اعتمد أصحاب الأرض على المرتدات التي لم تخل من خطورة ، وفي الدقيقة الأخيرة لهذا الشوط الذي انتهى على وقع التعادل السلبي على مستوى النتيجة والأداء وجد المغربي وليد ازرو مهاجم عجمان فرصة على طبق من ذهب داخل منطقة العمليات لكنه أطاح بها خارج المرمى ، وكان حكم المباراة عمر آل علي قام بإنذار 4 لاعبين بواقع اثنان في كل فريق ، لينتهي الشوط الأول كما بدأ دون اهتزاز الشباك .

وخلال شوط المدربين أرتفع إيقاع اللعب من جانب كل فريق مع اعتماد لاعبي على العروبة على سلاح التسديد من خارج منطقة الجزاء عبر تراولي والإيراني رضاء زادة الذي سجل هدفاً الغاه حكم اللقاء بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل ، وبحلول الدقيقة 81 تمكن مهاجم عجمان جونيور من افتتاح التسجيل للبرتقالي بعد تلقيه عرضية سحرية من زميله وليد ازرو ليتقدم جونيور ويتلاعب بأحد مدافعي العروبة قبل ان يسدد كرة أرضية غالطت حارس العروبة سالم راشد وعانقت الشباك وهو الهدف الذي صادق الفار صحته ، وفي الوقت بدل الضائع 90+6 تمكن البديل عبد الحميد صابري من تسجيل هدف الأمان الثاني لعجمان ا مستفيداً من عرضية وليد ازرو لتنتهي المباراة بفوز البرتقالي على العروبة بهدفين دون رد.