العربي ينفرد بصدارة الهواة والنواخذة يكتسح «غلف أف سي» بالخمسة

انفرد فريق العربي بصدارة دوري الدرجة الأولى بعد فوزه على فريق الجزيرة الحمراء بهدفين دون رد ضمن افتتاحية مواجهات الأسبوع العاشر من دوري الدرجة الأولى احرز هدفي المتصدر رضاء حنيوي وماجد احمد في الدقيقتين 46 و 85 ليرفع العربي رصيده إلى 22 نقطة في المركز الأول، وتحول الظفرة الغائب عن مباريات هذا الأسبوع للوصافة برصيد 20 نقطة ، فيما حافظ دبا الفجيرة على مركزه الثالث برصيد 29 نقطة اثر فوزه على غلف إف سي بنتيجة 5-2 ، سجل الخماسية كل من ديغو سيلفا " هدفين " وادموندوكيتاريو وويسلي باتريك وعامر عمر في الدقائق 9 ، 25 ،37 ،64 ، 82 ، ودون ثنائية الخاسر كل من الفيس وأنور سوسال 17 ،19 وطرد حكم المباراة لاعب غلف اف سي نواف فريد بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 71 ، وظل غلف اف سي برصيد 6 نقاط في مركزه الثاني عشر .

وواصل فريق الامارات مشوار الانتصارات وتمكن من تحقيق الفوز الثالث توالياً على غلف يونايتد بنتيجة 2-1 احرز للفائز ميكائيل بوركات وعادل وجدان ولغلف محمد فيريرا ليصل الصقور برصيده الى 14 نقطة في المركز الرابع وظل غلف يونايتد برصيد 4 نقاط في مركزه الأخير .

وتقام السبت 3 مباريات تجمع يونايتد بفريق الفجيرة ، يستقبل مصفوت ضيفه الحمرية ومجد ضد الذيد بملعب القطارة في العين .