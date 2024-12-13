3 مباريات تدشّن الجولة العاشرة للهواة

تنطلق في الرابعة و45 دقيقة عصر اليوم، مواجهات الأسبوع العاشر لدوري الدرجة الأولى. ويتطلع العربي وصيف الترتيب بـ 19 نقطة، إلى استغلال غياب فريق الظفرة عن مباريات هذا الأسبوع، بسبب الراحة الإجبارية، للانقضاض على الصدارة، وذلك عندما يستقبل فريق الجزيرة الحمراء، الخاسر في الجولة الماضية ضد مصفوت، وصاحب المركز العاشر برصيد 7 نقاط، وفي مباراة ثانية، يلتقي دبا الفجيرة ، بفريق غلف إف سي الـ 11 برصيد 6 نقاط. وفي اللقاء الثالث، يسعى الإمارات لتحقيق الفوز الثاني على التوالي عندما يلتقي غلف يونايتد صاحب المركز الأخير برصيد 4 نقاطع.