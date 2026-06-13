رونالدو بعيون موراتا.. عظمة كروية وكرم استثنائي

كشف النجم الإسباني ألفارو موراتا، لاعب ريال مدريد السابق، عن جوانب إنسانية لافتة في شخصية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مؤكدا أن تأثيره لم يكن مقتصرا على المستطيل الأخضر فقط، بل امتد ليشمل كرما استثنائيا داخل غرفة الملابس وخارجها.

ويخوض رونالدو حاليا ما وصفه التقرير بـ"المهمة غير المكتملة" المتمثلة في السعي نحو التتويج بلقب كأس العالم لكرة القدم FIFA World Cup، بينما يواصل تمثيل المنتخب البرتغالي في استعداداته واستحقاقاته الدولية.

وفي تصريحات أدلى بها موراتا خلال ظهوره في برنامج "El Camino de Mario"، استعاد ذكرياته مع رونالدو خلال فترة تواجدهما معا في ريال مدريد، كاشفا عن تفاصيل شخصية تعكس جانبا مختلفا من حياة النجم المخضرم.

وقال موراتا: "أتذكر عندما كنت صغيرا وكنا نذهب إلى المعسكرات التحضيرية، كان يخبرني بما أحتاجه، أو نذهب للتسوق معا. كان يمنحنا آيباد، وهواتف محمولة، وعطورا… كان الأمر مذهلا".

وأضاف أن العلاقة بينهما مرّت بمرحلتين مختلفتين، موضحا أن المرحلة الأولى من مسيرته مع الفريق كانت عندما كان صغير السن ولم يكن معتادا على الضغوط الكبيرة التي يفرضها لاعب بحجم رونالدو، خاصة فيما يتعلق بالانضباط والالتزام داخل الفريق.

وأشار موراتا أيضا إلى أن بعض اللاعبين الشباب قد يتأثرون بالضغوط الجماهيرية، خصوصا عند رغبتهم في إثبات أنفسهم أمام العائلة والجمهور في المدرجات، ما قد يدفعهم أحيانا إلى التسرع في اتخاذ القرارات داخل الملعب.

ولم يقتصر حديث موراتا على الجانب الرياضي فقط، بل امتد ليشمل الجانب الشخصي والثقافي لرونالدو خارج الملاعب، حيث وصفه بأنه "مثقف ومثير للإعجاب"، مؤكدا أنه كان يشارك في نقاشات مطولة حول مواضيع متعددة خارج كرة القدم.

وقال موراتا: "كنا نقضي وقتا طويلا في الحديث عن العديد من الأمور. ما أستطيع قوله عن كريستيانو أنه، رغم الصورة التي يراها الناس من الخارج، فإنه عندما تجلس معه لتناول العشاء، ستُدهش. إنه يفهم الكثير من الأمور وقد درس العديد من المواضيع، وهو مثقف في جميع جوانب الحياة، وهذا أمر مثير للإعجاب".

كما تطرق موراتا إلى مستوى الانضباط العالي الذي يتمتع به رونالدو، موضحا أنه كان مثالا نادرا للاحترافية حتى في أصعب الظروف، قائلاً: "كنا نعود من السفر في الخامسة صباحا مرهقين ونرغب في النوم، بينما كان هو يبدأ فورا بتمارين الضغط، وأخذ حمامات باردة، وركوب الدراجة".

واختتم موراتا تصريحاته بإشادة استثنائية، مؤكدا أن ما شاهده من التزام وأسلوب حياة يجعل من رونالدو ليس فقط أفضل لاعب لعب إلى جانبه، بل "الأفضل في التاريخ" بحسب تعبيره.