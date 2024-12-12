جوائز "جلوب سوكر" تمنح الجماهير فرصة حضور الحفل

أعلنت اللجنة المنظمة لجوائز دبي جلوب سوكر بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، عن فتح أبوابها أمام الجمهور للمرة الأولى على الإطلاق، وذلك بطرح 200 تذكرة حصرية فاخرة تمنح عشاق كرة القدم فرصة مذهلة لحضور الحفل الكبير، الذي يقام يوم 27 ديسمبرالجاري إلى جانب مجموعة من أبرز الأسماء في عالم كرة القدم.

واستقطب حفل الجوائز السنوي بنسخته الـ 15 نُخبة من أبرز نجوم العالم، بمن فيهم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وكيليان مبابي وغيرهم الكثير.

وقالت اللجنة في بيان رسمي اليوم :"تتوفر باقتان من التذاكر للشراء، حيث تم طرح 150 تذكرة بلاتينيوم و50 تذكرة وينرز سيركل للجمهور ، ويحصل حاملو تذاكر بلاتينيوم على فرصة حضور الحفل الرئيسي، بالإضافة إلى المشاركة في احتفالية "وليمة الأبطال".

أما حاملو تذاكر "وينرز سيركل"، فسيستمتعون بتجربة استثنائية على السجادة الحمراء، حيث يمكنهم التفاعل مع النجوم والمشاهير خلال الأمسية".

وأضافت :"كما جرت العادة، ستُقام نسخة عام 2024 بالتزامن مع الدورة التاسعة عشرة من مؤتمر دبي الرياضي الدولي، التي يُنظمها مجلس دبي الرياضي، حيث تؤكد كلتا الفعاليتين مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار الرياضي والريادة الفكرية.

واستحوذت جوائز بيوند للتطوير العقاري دبي جلوب سوكر بالفعل على الاهتمام العالمي مع إدلاء ما يزيد عن 100 مليون مشجع بأصواتهم من أكثر من 200 دولة وإقليم، في زيادة ملموسة عن النسخة الماضية عند 70 مليون صوت".

وأوضحت :"تجاوز تطبيق جلوب سوكر على الأجهزة المحمولة حاجز مليوني تحميل، ما يعكس الجاذبية العالمية لهذا الحدث الاستثنائي، وساهم تصويت الجمهور العام، الذي أُغلق في 10 ديسمبر الجاري، إلى جانب أصوات لجنة التحكيم الرسمية لجلوب سوكر في تحديد المرشحين النهائيين في عدة فئات، بما فيها أفضل لاعب، وأفضل ناد للرجال، وأفضل لاعب صاعد، وأفضل مدرب.

ومن بين المرشحين الأوفر حظاً للفوز بجائزة أفضل لاعب إيرلينج هالاند، ورودري، وفينيسيوس جونيور ورونالدو وميسي ومبابي، بينما يتنافس مانشستر سيتي وريال مدريد وبايرن ميونيخ على جائزة أفضل نادٍ للرجال. فيما يتصدّر النجمان الصاعدان لامين يامال وكول بالمر فئة أفضل لاعب صاعد، فيما يتنافس جوسيب جوارديولا وكارلو أنشيلوتي على جائزة أفضل مدرب.