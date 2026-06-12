تفاصيل عقد المهاجم المصري حمزة عبد الكريم مع برشلونة

حسم نادي برشلونة الإسباني تعاقده النهائي مع المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، بعدما فعّل بند شراء اللاعب، ليواصل مشواره داخل صفوف النادي الكتالوني خلال السنوات المقبلة.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة برشلونة قامت بتفعيل خيار شراء عقد اللاعب مقابل 1.5 مليون يورو، بالإضافة إلى بعض المتغيرات والحوافز المرتبطة بالأداء، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبحسب ما أوردته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن حمزة عبد الكريم سيرتبط بعقد مع برشلونة يمتد لثلاثة مواسم، حتى يونيو 2029.

وكان اللاعب المصري قد انضم إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من النادي الأهلي، حيث شارك مع فريق الشباب تحت قيادة المدرب بول بلاناس، ونجح في لفت الأنظار بفضل المستويات المميزة التي قدمها خلال مشاركاته.

ويُنظر إلى حمزة عبد الكريم باعتباره أحد أبرز المواهب الصاعدة في النادي الكتالوني، كما يحظى بمتابعة واسعة داخل مصر، إلى جانب الدعم الذي يتلقاه من نجم المنتخب المصري محمد صلاح.

ومن المنتظر أن يواصل اللاعب الشاب رحلة تطوره داخل برشلونة، في ظل الرهان الكبير عليه ليكون أحد العناصر الواعدة في مستقبل النادي.