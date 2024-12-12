السعودية تضاعف أسطولها الجوي بـ191 طائرة لاستضافة كأس العالم 2034

كشف المتحدث الرسمي لمجموعة الخطوط الجوية السعودية عبدالله الشهراني اليوم الخميس عن أن المجموعة سوف تستقبل نحو 191 طائرة جديدة اشترتها في الفترة الأخيرة لتنضم إلى أسطولها في المدة الزمنية الراهنة، مشيراً إلى أن آخر طائرة ضمن الطلبية سوف يجري استلامها في عام 2032.

ونقل موقع (العربية نت) اليوم عن الشهراني قوله إن "تحديث طيران السعودية لأسطولها جاء من أجل الاستعداد لاستقبال الجماهير والزوار الراغبين حضور نسخة بطولة كأس العالم 2034 الذي فازت السعودية أخيراً باستضافته ، فضلاً عن التجهيز لتحضيرات انعقاد أعمال معرض إكسبو السعودية 2030.

وأوضح أن عدد أسطول المجموعة في اللحظة الراهنة يضم 190 طائرة، لافتاً إلى أنه بحلول عام 2034 سوف تستقبل المجموعة طائرتها الأخيرة من طلبات تحديث الأسطول، ليصبح بذلك إجمالي طائرات المجموعة قرابة نحو 381 طائرة.

وأضاف الشهراني أن الطائرات الكهربائية ستؤدي دوراً مهماً أثناء فترتي استضافة إكسبو الرياض وكأس العالم، من ناحية التنقل السريع وإضافة وسيلة نقل جديدة تربط بين المناطق في جميع المدن المستضيفة للفعاليات.

وأشار إلى أن المجموعة تعتزم زيادة عدد الوجهات في عام 2030 بنحو 200 وجهة دولية جديدة، موضحاً في السياق ذاته أن عدد الوجهات الخاصة لطيران السعودية في الوقت الراهن تصل إلى نحو 100 وجهة.