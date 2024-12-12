13 نجماً بمونديال قطر يستعدون للتألق بالأدوار النهائية لكأس القارات للأندية

بعد عامين على استضافتها النسخة الأخيرة من نهائيات كأس العالم لكرة القدم، تعود قطر لواجهة المنافسات الكروية العالمية مجددا، من خلال احتضانها الأدوار النهائية لبطولة كأس القارات للأندية (كأس إنتر كونتيننتال).

واستضافت قطر مباراة ديربي الأمريكتين بين باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي أمس الأربعاء على ملعب 974 ، والتي انتهت بفوز كبير لأبناء المكسيك 3 / صفر.

وضرب باتشوكا، الفائز بلقب دوري أبطال اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، موعدا بعد غد السبت، مع الأهلي المصري، حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، على ذات الملعب، بالدور قبل النهائي لكأس إنتر كونتيننتال، التي يطلق عليها اسم (كأس التحدي).

ويصعد الفائز من الأهلي وباتشوكا للمباراة النهائية في المسابقة العالمية لمواجهة ريال مدريد الإسباني، المتوج بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، على ملعب لوسيل يوم الأربعاء المقبل، احتفالا بمرور عامين على استضافة الملعب نفسه نهائي مونديال 2022 بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا.

واستعرض الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم نجوم مونديال قطر، الذين سيوجدون في الدور قبل النهائي وكذلك المباراة النهائية لكأس إنتر كونتيننتال.

المغربي أشرف داري

بعد غيابه عن المباريات الأربع الأولى لمنتخب المغرب، خاض داري لقاءه الأول في كأس العالم 2022، عندما دخل بديلاً في الشوط الثاني لمباراة أسود الأطلس والبرتغال في مواجهة المنتخبين بدور الثمانية، والتي فاز بها المنتخب العربي 1 / صفر.

وبدأ المدافع المنتقل في فترة الانتقالات الصيفية الماضية للأهلي المصري قادما من ستاد بريست الفرنسي، المباراة التي خسرها المغرب صفر / 2 في قبل النهائي أمام منتخب فرنسا، ثم تواجد في القائمة الأساسية وأحرز هدف بلاده الوحيد في مباراة تحديد المركز الثالث التي خسرها المغرب 1 / 2 أمام كرواتيا.

المغربي يحيى عطية الله

شارك عطية الله في ست من لقاءات المغرب السبعة في مونديال قطر، ودخل كبديل في الشوط الثاني في مباراتين خلال دور المجموعات؛ حيث التعادل بدون أهداف مع كرواتيا، والفوز 2 / صفر على بلجيكا.

كما كان عطية الله، الذي انضم للأهلي المصري على سبيل الإعارة في الصيف الماضي قادما من سوتشي الروسي، بديلاً في دور الـ16، عندما أقصى منتخب المغرب نظيره الإسباني بركلات الترجيح، ثم بدأ في مباراة دور الثمانية أمام البرتغال، قبل أن يكون بديلاً في الشوط الثاني في خسارة نصف النهائي أمام فرنسا، وفي الأخير، بدأ مباراة تحديد المركز الثالث.

الإكوادوري أنخيل مينا

تم اختيار لاعب وسط باتشوكا المكسيكي المخضرم لقائمة منتخب الإكوادور في كأس العالم الأخيرة، لكنه لم يشارك في أي مباراة خلال المباريات الثلاث التي خاضها الفريق في مرحلة المجموعات بكأس العالم.

البلجيكي تيبو كورتوا

بدأ كورتوا جميع المباريات الثلاث لبلجيكا، وحافظ على نظافة شباكه في الفوز 1 / صفر على كندا، والتعادل بدون أهداف مع كرواتيا، وكان أبرز ما قدمه حارس مرمى ريال مدريد الإسباني في المونديال القطري هو تصديه لركلة جزاء من الكندي ألفونسو ديفيز، قبل أن يغادر منتخب بلاده البطولة مبكرا من مرحلة المجموعات في مفاجأة من العيار الثقيل.

الإنجليزي جود بيلينجهام

بدأ بيلينجهام جميع المباريات الخمس لمنتخب إنجلترا في قطر، وسجل في الفوز 6 / 2 في دور المجموعات على منتخب إيران، ومنح لاعب وسط ريال مدريد تمريرة حاسمة في الفوز 3 / صفر في دور الـ16 على منتخب السنغال.

الفرنسي إدواردو كامافينجا

بدأ كامافينجا المباراة التي خسرتها فرنسا صفر / 1 أمام تونس في آخر مباريات دور المجموعات بكأس العالم الماضية، قبل أن يشارك لاعب الريال في آخر 19 دقيقة من الوقت الإضافي في المباراة النهائية ضد منتخب الأرجنتين.

البرازيلي فينيسيوس جونيور

بدأ فينيسيوس أربع مباريات من أصل خمس خاضها منتخب البرازيل، في المونديال الأخير، وسجل نجم الفريق الملكي الهدف الافتتاحي لمنتخب السامبا في الفوز 4 / 1 على كوريا الجنوبية في دور الستة عشر.

الأوروجواياني فيديريكو فالفيردي

لم تمتد مشاركة أوروجواي في كأس العالم لأكثر من مباريات دور المجموعات، لكن فالفيردي، نجم ريال مدريد، لعب كل دقيقة مع منتخب بلاده، وساهم في الحفاظ على نظافة شباكه في مباراتين.

الفرنسي كيليان مبابي

كان مبابي مذهلاً بكل المقاييس في قطر 2022، واختتم الفرنسي مشواره بفوزه بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في البطولة، بعد تسجيله 8 أهداف، بما في ذلك 3 أهداف (هاتريك) في المباراة النهائية ضد المنتخب الأرجنتيني.

وأصبح المهاجم المنتقل مطلع الموسم الحالي لريال مدريد بعد نهاية مسيرته مع باريس سان جيرمان الفرنسي، ثاني لاعب يحرز ثلاثية في النهائي بعد جيف هيرست لإنجلترا قبل نحو 56 عاما.

الكرواتي لوكا مودريتش

قدم لاعب خط وسط ريال مدريد أفضل أداء له في قطر، بعد مونديال آخر تاريخي في روسيا قبلها بأربع سنوات؛ حيث قاد كرواتيا للمركز الثالث في كأس العالم بقطر.

شارك مودريتش أساسيا في جميع المباريات السبع لوصيف نسخة 2018، وساهم في الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4 / 2 على البرازيل في دور الثمانية.

البرازيلي رودريجو

شارك رودريجو في جميع مباريات البرازيل الخمس بالمونديال قبل عامين، بما في ذلك اللعب أساسيًا في آخر مباريات دور المجموعات ضد الكاميرون.

وانتهت البطولة بشكل سيئ لنجم ريال مدريد، الذي فشل في تسجيل ركلته الترجيحية في خسارة بلاده بدور الثمانية أمام نظيره الكرواتي.

الفرنسي أوريليان تشواميني

بدأ تشواميني جميع المباريات السبع للمنتخب الفرنسي في النسخة الماضية من المونديال، وسجل هدف الفوز لمنتخب الديوك خلال تغلبه 2 / 1 في دور الثمانية على منتخب إنجلترا.

ورغم ذلك، أهدر لاعب ريال مدريد ركلة ترجيح في المباراة النهائية ليمهد الطريق لانتصار الأرجنتين باللقب للمرة الثالثة في تاريخها.

الألماني أنطونيو روديجر

شارك قلب دفاع الريال في كل دقيقة من مشوار ألمانيا بكأس العالم 2022، الذي انتهى مبكرًا بالخروج من مرحلة المجموعات، ليودع منتخب الماكينات المونديال للمرة الثانية على التوالي من الدور الأول في مفاجأة صادمة.