كأس السوبر الإماراتية..الوصل لاستعادة رونقه المفقود وشباب الأهلي لتأكيد الأفضلية

يبحث الوصل حامل لقب الثنائية المحلية عن استعادة رونقه المفقود هذا الموسم عندما يواجه شباب الأهلي في كأس السوبر الإماراتية لكرة القدم غدا الجمعة على استاد آل مكتوم في دبي.

ويعيش الوصل وضعا مغايرا عن الصورة التي كان عليها في الموسم الماضي، مع غياب هيمنة الفريق وتراجع مستواه بشكل ملحوظ، وهو ما ينعكس على نتائجه باحتلال المركز السابع في دوري المحترفين الإماراتي بعدما حقق 13 نقطة بعد ثلاثة انتصارات وأربعة تعادلات وخسارتين منذ بداية الموسم.

وسيكون الفريق الفائز بالدوري وكأس رئيس دولة الإمارات، والذي يخوض كأس السوبر الإماراتية للمرة الأولى، أمام اختبار حقيقي حين يواجه شباب الأهلي الأكثر تتويجا بهذا اللقب.

وفاز شباب الأهلي، الذي يخوض المباراة بصفته وصيف بطل الدوري، بكأس السوبر الإماراتية ست مرات، كان آخرها العام الماضي بالفوز 6-2 على الشارقة، من أصل تسع مباريات لعبها في البطولة، وهو ما يعطيه أفضلية أمام الوصل غير الخبير في هذه المواجهة.

وسجل شباب الأهلي 14 هدفا في مشاركاته السابقة بكأس السوبر، أكثر من أي فريق آخر، متفوقا بفارق خمس أهداف على العين أقرب الفرق إليه.

ويمر شباب الأهلي بفترة مثالية في الدوري، إذ فاز في ثماني مباريات وتعادل مرتين وله مباراة مؤجلة، وهو ما جعله يجمع 20 نقطة يحتل بها المركز الثاني متأخرا بفارق أربع نقاط عن الشارقة المتصدر.

وشباب الأهلي هو الفريق الوحيد الذي لم يخسر في الدوري الإماراتي هذا الموسم.

ويعول الوصل على هجومه القوي، الذي يضم لاعبين أمثال كايو كانيدو وعلي صالح وفابيو ليما، والذي سجل 18 هدفا في الدوري هذا الموسم، لكن الفريق يعاني دفاعيا بعدما استقبلت شباكه 16 هدفا.

وفي المقابل يملك شباب الأهلي ثالث أقوى خط هجوم في الدوري (21 هدفا)، ويعتمد الفريق على قوة مهاجمه سردار أزمون وقدرات لاعب خط الوسط فيدريكو كارتابيا في ربط الخطوط وصناعة الفرص، إلى جانب دفاع قوي استقبل عشرة أهداف في الدوري.