ليستر ينفصل عن فان نيستلروي بعد هبوطه من «البريميرليغ»

أعلن ليستر سيتي، أمس، انفصاله بالتراضي عن المدرب رود فان نيستلروي بعد هبوط النادي من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البريميرليغ» الموسم المنصرم.

وتولى فان نيستلروي، مهاجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق، تدريب ليستر في نوفمبر، عندما كان يحتل المركز 16 بجدول الترتيب، قبل أن ينهي الموسم في المركز 18.

وفاز المدرب الهولندي (48 عاماً) بمباراته الأولى مع الفريق، لكنه لم يتمكن من تحويل موسم ليستر، إذ فاز بخمس مباريات فقط خلال فترته التدريبية، وأنهى الموسم مبتعداً بفارق 13 نقطة عن منطقة الأمان ليعود لدوري الدرجة الثانية.

وقال ليستر في بيان: «قاد رود النادي خلال فترة صعبة. يغادر وهو يحظى باحترام وشكر الجميع في النادي على تفانيه وجهوده الكبيرة، ومع أطيب تمنياتنا له في المستقبل».

ويعد فان نيستلروي أحد أفضل مهاجمي الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق، وسبق له قيادة أيندهوفن للفوز بكأس هولندا قبل انضمامه للطاقم الفني لمواطنه إريك تن هاج في منصب المدرب المساعد في يونايتد.

وقاد فان نيستلروي يونايتد بشكل مؤقت بعد إقالة تن هاج، حتى تولى المدرب الجديد روبن أموريم المسؤولية.

وقال فان نيستلروي في بيان: «أود أن أشكر بشكل شخصي لاعبي ليستر سيتي ومدربيه وأكاديميته وكل الموظفين الذين عملت معهم على احترافيتهم وتفانيهم خلال فترة وجودي في النادي».

وأضاف ليستر: «إن الطاقم الفني المساعد للفريق الأول سيشرف على بداية الفترة التحضيرية للموسم حتى تعيين المدرب الجديد».