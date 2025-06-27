رسمياً... إقالة نيستلروي من تدريب ليستر سيتي





رحل الهولندي رود فان نيستلروي عن تدريب ليستر سيتي عقب هبوط الفريق من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتولى نيستلروي تدريب ليستر سيتي في نوفمبر، لكنه لم يتمكن من إنقاذ النادي من شبح الهبوط.

وهبط الفريق لدوري البطولة الإنجليزية قبل خمس جولات من نهاية الموسم.

وطالب نيستلروي بتوضيح مستقبله بعد هبوط الفريق في بداية مايو، لكنه اضطر إلى الانتظار حتى أكد النادي رحيله صباح اليوم الجمعة.

وذكر ليستر سيتي في بيان: "اتفق نادي ليستر سيتي ورود فان نيستلروي على إنهاء عقد رود مع النادي كمدير فني للفريق الأول بشكل فوري".

وأضاف: "أشرف رود على فترة صعبة للنادي، منذ تعيينه في نوفمبر 2024... تولى رود منصبه باحترافية ونزاهة والتزام واضح بأهدافنا، بما في ذلك من خلال دمج العديد من اللاعبين الواعدين من أكاديمية النادي في أجواء الفريق الأول".

وأشار البيان: "ينتقل رود إلى منصبه الجديد مع احترام وتقدير الجميع في النادي على تفانيه وعمله الدؤوب، مع أطيب تمنياتنا له بالتوفيق في المستقبل".

وأكد البيان: "سيستمر التحضير لموسم بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم مع انطلاق الموسم التحضيري المقرر يوم الاثنين 30 يونيو".

وختم البيان "سيشرف الجهاز الفني للفريق الأول على تنفيذ هذه الخطط حتى يتم تعيين مدير فني جديد... "لن يكون هناك أي تعليق إضافي حتى اكتمال هذه العملية".