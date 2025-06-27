الهلال يفوز على باتشوكا ويتقدم لدور 16 في كأس العالم للأندية





فاز الهلال 2-صفر على باتشوكا المكسيكي اليوم الجمعة، ليتأهل الفريق السعودي إلى مرحلة خروج المغلوب في كأس العالم للأندية لكرة القدم بعدما حقق انتصاره الأول في البطولة والذي كان كافياً ليحتل المركز الثاني في المجموعة الثامنة خلف ريال مدريد.

وافتتح سالم الدوسري التسجيل في الدقيقة 22 وأضاف ماركوس ليوناردو الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع ليضمن بطل دوري أبطال آسيا أربع مرات التأهل إلى دور الستة عشر لمواجهة مانشستر سيتي في أورلاندو يوم الثلاثاء المقبل.

وكان باتشوكا، الذي ودع بالفعل البطولة بعد خسارة أول مباراتين، نشيطاً لكن دفاع الهلال بقيادة كاليدو كوليبالي نجح في الحد من خطورة المهاجم سالومون روندون، ليكتفي الفريق المكسيكي بالتسديدات بعيدة المدى وأنصاف الفرص.

وعاب على الهلال تراخيه وتراجعه إلى الخلف لحماية تقدمه في أواخر المباراة وهو ما منح باتشوكا فرصة للحصول على عدة فرص ثمينة، لكنه صمد ليحقق الفوز الذي منحه خمس نقاط مقابل أربع نقاط لرد بول سالزبورج.

وقال لاعب خط الوسط روبن نيفيز "كانت مباراة صعبة، ولكن أعتقد أننا قدمنا مباراة رائعة".

وأضاف "سجلنا أولا، وسيطرنا على المباراة ودافعنا بشكل ممتاز. خرجنا بشباك نظيفة وانتصار، تأهلنا وهذا هو الأهم".

ورغم أن الهلال يضم عددا كبيرا من اللاعبين المحترفين، فإن الهدف الافتتاحي جاء بفضل موهبتين محليتين.

واستحوذ ناصر الدوسري على الكرة في الثلث الأخير من الملعب ومررها داخل منطقة الجزاء إلى قائده سالم الذي سيطر على الكرة بلمسة واحدة من قدمه اليمنى ورفعها من فوق الحارس بالثانية.

وسدد ليوناردو برأسه فوق العارضة في وقت لاحق من الشوط الأول، وكان على البرازيلي أن يسجل في الدقيقة 83 بعد هجمة جماعية رائعة جعلته في وضع انفراد مع حارس المرمى سيباستيان خورادو لكن تسديدته كانت ضعيفة للغاية ليتمكن حارس باتشوكا من لمسها قبل أن يبعد المدافع إدواردو بورمان الكرة من على خط المرمى.

وكاد البديل إيليان هرنانديز أن يسجل هدف التعادل لباتشوكا في الدقيقة 84 بضربة رأس قوية، لكن الكرة مرت بجوار القائم، قبل أن يهدأ ليوناردو أعصاب جماهير الهلال بعد خمس دقائق من الوقت بدل الضائع.

ومرر نيفيز الكرة نحو المهاجم البرازيلي في مساحة كبيرة داخل منطقة الجزاء، وهذه المرة راوغ ليوناردو الحارس ووضع الكرة في المرمى الخالي.

ومن المرجح أن تكون مواجهة مانشستر سيتي اختباراً أصعب بكثير من باتشوكا، وقال نيفيز إن الهلال بحاجة للعب بنفس الطريقة التي لعب بها خلال تعادله 1-1 مع ريال مدريد الأسبوع الماضي.

وقال الدولي البرتغالي "نلعب ضد أحد أفضل ثلاثة فرق في العالم، وأعرف سيتي جيداً".

وأضاف "سنبذل قصارى جهدنا بالطبع، وسنقوم بالتحضير للمباراة مثلما فعلنا في هذه المباريات الثلاث وسنرى ما سيحدث".