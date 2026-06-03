مونديال 2026.. حفل موسيقي ضخم يربط 3 دول

تنطلق احتفالات كأس العالم 2026 يوم الأربعاء المقبل من خلال حفل موسيقي مباشر متعدد المدن، يُقام للمرة الأولى من نوعه ليربط بين كندا والمكسيك والولايات المتحدة، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم، المنظمة لـ "جوائز جرامي".

وتستضيف مدينة لوس أنجليس حفل العد التنازلي في الولايات المتحدة، بمشاركة فرقة "ميجور ليزر" بقيادة "ديبلو" والنجم "دافيدو"، مع الإعلان عن أسماء فنانين إضافيين في وقت لاحق.

وتُفتح أبواب صالة "كريبتو دوت كوم أرينا" عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت المحيط الهادئ، على أن يبدأ البث المباشر للحفل في الساعة السادسة مساءً، فيما تُطرح التذاكر للبيع اعتباراً من اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت المحيط الهادئ.

وبعد الإعلان عن قوائم الفنانين المشاركين في تورونتو ومكسيكو سيتي، تتجه الأنظار الآن إلى لوس أنجليس، حيث ينتظر المشجعون احتفالاً استثنائياً. ويأتي الحفل ضمن تجربة موسيقية مباشرة ومتزامنة تقام للمرة الأولى عبر الدول الثلاث، وتهدف إلى ربط الجماهير من خلال كرة القدم والموسيقى والثقافة، تمهيداً لانطلاق كأس العالم 2026.

وستحتضن لوس أنجليس احتفالاً حافلاً بالطاقة والحيوية، يتصدره كل من "ميجور ليزر" بقيادة "ديبلو" و"دافيدو"، وهما أول فنانين يتم الإعلان عن مشاركتهما في أمسية يتوقع أن تكون مميزة تجمع بين الموسيقى وكرة القدم والثقافة.

كما سيتم عرض فقرات مباشرة من مكسيكو سيتي وتورونتو، بمشاركة فنانين سبق الإعلان عنهم، وهم: برايان آدامز، ونورا فتحي، وسانجوي، وفيجدريم، وأيه إتش أي، ووايكليف جين، بالإضافة إلى لوس أنجليس أزوليس، وبليندا، وإيلينا روز.

وقال مانولو زوبيريا، المدير التنفيذي للبطولة في الولايات المتحدة: "تعكس سلسلة حفلات العد التنازلي الشغف والوحدة والروابط الثقافية التي تجمع بين الدول الثلاث المضيفة والعالم بأسره، وهي القيم التي تميز كأس العالم 2026".

وأضاف: "قبل يومين فقط من المباراة الافتتاحية في الولايات المتحدة، ستقدم لوس أنجليس عرضاً لا يُنسى بمشاركة نخبة من النجوم في واحدة من أبرز عواصم الترفيه العالمية، حيث تمتزج الموسيقى وكرة القدم والجماهير في احتفال عالمي استعداداً لاستقبال العالم".