مولر: أمر ممتع أن تقدم أقصى ما لديك

أعرب توماس مولر، لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، أن الوقت مازال متاحاً أمامه للعب مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية المقامة بأمريكا، مع اقتراب رحيله عن الفريق. وتأهل بايرن للأدوار الإقصائية بالبطولة، ولكن كل مباراة مقبلة قد تكون الأخيرة لمولر مع الفريق البافاري.

وقال مولر: «نعم، بالطبع. ولكني أعلم هذا منذ وقت طويل. مازال من الممتع أن ألعب. تقديم أقصى ما عندك هو أمر ممتع. وعندما ينتهي الأمر، ينتهي!» ويرحل أسطورة بايرن ميونخ عن النادي بعدما قضى بين جدرانه 25 عاماً، حيث ينتهي تعاقده هذا الصيف، ولن يتم تجديده.

وقال مولر: «بدأت البطولة تزداد حماسة الآن»، كما أعرب عن أمله في ألا تكون مواجهة دور الـ16 أمام فلامينغو البرازيلي يوم الأحد المقبل هي المحطة الأخيرة، وقال إن الهدف هو بلوغ النهائي في 13 يوليو بمدينة نيويورك.

وقال مولر: «بالطبع، مباريات خروج المغلوب دائماً ما تكون مشحونة بالتوتر. تشعر وكأنك جالس على حقيبة سفر جاهزة. لكنني مقتنع بأننا سنبقى هنا لفترة».

ولا يريد زملاؤه بالفريق، وخاصة ليون جوريتسكا «أن يفكروا حتى» بشأن عدم وجود مولر، الفريد من نوعه، مع بايرن.

ولم يتضح بعد ما الذي سيفعله مولر في المستقبل بعيداً عن بايرن. وذكر فريق سينسيناتي أنه تقدم بعرض للحصول على خدمات اللاعب الفائز بكأس العالم 2014.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن مولر قد يحصل على وظيفة كناقد رياضي في كأس العالم 2026.