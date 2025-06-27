مدرب مونتيري يخشى خطورة دورتموند

حذر دومينيك تورينت، مدرب مونتيري، لاعبيه من خطورة بروسيا دورتموند قبل المواجهة المقررة في دور الستة عشر لكأس العالم للأندية لكرة القدم في أتلانتا يوم الاثنين المقبل.

وتأهل الفريق المكسيكي إلى الأدوار الإقصائية ،بعد فوزه على أوراوا الياباني 4 - 0، ليحتل المركز الثاني في مجموعته خلف إنتر ميلان.

وسيحتفل مونتيري، الذي فاز بكأس أبطال الكونكاكاف خمس مرات منذ 2011، بالذكرى الثمانين لتأسيس النادي غداً.

واحتل الفريق المركز الثاني في المجموعة، بعد أن حقق فوزه الأول في البطولة على أوراوا، بعد أن تعادل مع إنتر ميلان وريفر بليت الأرجنتيني.

وقال مدرب مونتيري للصحفيين: «نعلم أن مباراتنا المقبلة ستكون في غاية الصعوبة. سنواجه منافساً أوروبياً آخر فاز بالكثير من الألقاب في ألمانيا وأوروبا».

«رأيناهم من قبل وعلى الأقل نعرف ما ينتظرنا». وأضاف: «إنهم جيدون للغاية. ليسوا نسخة طبق الأصل من إنتر ميلان، لكنهما يتشابهان كثيراً، لذا سنرى ما سيحدث مع لاعبينا، لأن بعضهم كان على مقاعد البدلاء، لكن يمكننا الاستفادة منهم، وهناك لاعب آخر كان يعاني من نزلة برد».

«كل مباراة بالنسبة لي مثل لعبة الشطرنج فقط، لنرى كيف يحرك الخصم اللاعبين». «سيكون أمامنا ثلاثة أو أربعة أيام للتحضير لهذه المباراة، وهو أمر ممتاز، لإظهار كرة القدم المكسيكية للعالم».