كييفو يشيد بمرونة لاعبي إنتر وروحهم القتالية بعد الفوز على ريفر بليت

أشاد كريستيان كيفو مدرب إنتر ميلان بمرونة لاعبيه وروحهم القتالية بعد الفوز 2 ـ 0 على ريفر بليت في مباراة قوية ليبلغ دور الستة عشر لكأس العالم للأندية لكرة القدم.

وسجل فرانشيسكو إسبوزيتو وأليساندرو باستوني الهدفين في آخر ربع ساعة من المباراة ليضرب بطل إيطاليا 20 مرة موعداً مع نادي فلومينينسي البرازيلي يوم الاثنين المقبل. تولى كيفو قيادة الفريق لأول مرة في كأس العالم للأندية بعد أن حل محل سيموني إنزاجي بعقد لمدة عامين في أوائل يونيو.

رحل إنزاجي بالتراضي بعد الخسارة الساحقة 5 ـ صفر أمام باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا والتي تركت إنتر دون أي لقب لأول مرة منذ موسم 2019 ـ 2020.

وضع ريفر منافسه إنتر تحت ضغط شديد في بداية المباراة وعبر كيفو عن سعادته بالشخصية التي أظهرها لاعبوه في هذا الاختبار الصعب.

وقال كيفو «لعبنا المباراة بشخصية كبيرة ورغبة في الفوز والوصول إلى هدفنا، على الرغم من أننا فوجئنا خلال الشوط الأول بقوتهم وشراستهم وضغطهم»..

ربما لم يكن اللاعبون في كامل التركيز في البداية لكن في الشوط الثاني رفعنا مستوانا... لأننا أقوياء ومؤهلون ولدينا لاعبون قادرون على خوض مثل هذه المباريات.

«كانت مباراة رائعة من جميع النواحي وبدأنا نلعب جيداً عندما نجحنا في حل ألغازها.«يبذل اللاعبون أقصى ما لديهم. حتى أولئك الخمسة أو الستة الذين يعانون من إصابات، يعملون بجد لدعم الفريق. أنا سعيد بذلك، لأنني أرى عقلية رائعة. أرى رغبة كبيرة في اللعب بشكل جيد».