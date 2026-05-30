كيف تشاهد مباراة باريس سان جيرمان وأرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم السبت 30 مايو 2026

يتطلع فريق باريس سان جيرمان، حامل اللقب 2025، إلى الاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوروبا، عندما يواجه أرسنال الإنجليزي في نهائي 2026 اليوم السبت في بودابست.

ويدخل رجال المدرب لويس إنريكي ملعب بوشكاش أرينا وهم في قمة الثقة أمام مدفعجية أرسنال المنتشين بلقب الدوري الإنجليزي.

وتأهل أرسنال للمباراة النهائية على حساب أتلتيكو مدريد، فيما أطاح باريس سان جيرمان بخصمه بايرن ميونخ الألماني.

توقيت مباراة أرسنال ضد باريس سان جيرمان

تنطلق صافرة البداية عند الساعة الثامنة مساء (20:00) بتوقيت الإمارات بعد أن اعتاد الجميع على متابعة هذه المباراة في وقت متأخر بثلاث ساعات و(19:00) بتوقيت السعودية وقطر والقاهرة.

قنوات البث المباشر لمباراة سان جيرمان وأرسنال:

beIN SPORTS 1 HD

beIN SPORTS 2 HD

تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة:

حراسة المرمى: ماتفي سافونوفخط الدفاع: أشرف حكيمي، وماركينيوس، وويليام باتشو، ونونو مينديز

خط الوسط: زائير إيمري، وفيتينيا، وجواو نيفيز

خط الهجوم: ديزي دوي، وعثمان ديمبلي، وخفيتشا كفاراتسيخيليا

تشكيلة أرسنال المتوقعة:

حراسة المرمى: دافيد راياخط الدفاع: جوريان تيمبر، وويليام ساليبا، وغابرييل ماغالييس، وريكاردو كالافيوري

خط الوسط: لويس سكيلي، وديكلان رايس، ومارتن أوديغاردخط

الهجوم: بوكايو ساكا، وكاي هافيرتز، ولياندرو تروسارد

وستكون هذه هي المواجهة السابعة تاريخيا بين الفريقين، إذ سبق لهما أن تواجها 6 مرات في بطولتين مختلفتين.