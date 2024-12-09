الأهلي المصري يبدأ الاستعداد لكأس القارات للأندية في قطر

أغلق الأهلي المصري حامل لقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بشكل مؤقت كافة الملفات المحلية والأفريقية وبدأ التركيز على خوض منافسات كأس القارات للأندية في قطر التي يتوجه لها غدا الثلاثاء.

ومنح السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي لاعبيه راحة فور العودة من جنوب أفريقيا أمس الأحد عقب التعادل من دون أهداف مع مضيفه أورلاندو بايرتس في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بالبطولة القارية.

وقال سامي قمصان المدرب المساعد للأهلي "الأهلي اعتاد ‏الصعوبات والتحديات. اللاعبون جاهزون ويملكون الخبرة الكافية للتعامل مع توالي المباريات ‏والفصل بين البطولات التي يشاركون فيها".

وأضاف قمصان لموقع النادي على الإنترنت اليوم الاثنين "أغلقنا صفحة دوري أبطال أفريقيا للبدء في التحضير لمباراة كأس القارات للأندية يوم السبت المقبل.

"لدينا فرصة لمشاهدة مباراة باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي التي تقام ‏في قطر يوم 11 من الشهر الجاري لمعرفة الفريق الذي سيلعب أمام الأهلي ‏إلى جانب مشاهدة مباريات أخرى للتعرف على المنافس بشكل جيد".‏

وأغلقت إدارة الأهلي ملف المباريات المحلية عقب تأجيل مواجهة إنبي في كأس رابطة الأندية المحترفة التي كانت مقررة غدا.