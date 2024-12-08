الشارقة للنقطة 24 بفوز غالٍ على عجمان

وصل الشارقة للنقطة 24 منفرداً بصدارة دوري أدنوك للمحترفين بنهاية الجولة التاسعة بعد فوزه خارج ملعبه على مستضيفه عجمان بإستاد راشد بن سعيد بهدف دون رد سجله كايو لوكاس من ركلة جزاء في الشوط الثاني، وبقي عجمان في نقاطه السبع.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى ومتكافئ إلى حد كبير مع أفضلية الهجمات المؤثرة لعجمان الذي ضاعت له فرصتين من فيكتور هنريكو أنقذها ببراعة الحارس عادل الحوسني، وفي المقابل تصدى شقيقه علي الحوسني حارس عجمان للفرص الشرقاوية لينتهي الشوط الأول بلا أهداف.

الشوط الثاني جاء أفضل من ناحية تبادل الهجمات وتحمل الحارسين العبء الأكبر يستمر التعادل حتى منتصف الشوط، قبل أن يعود الحكم أحمد بلال لمعاينة إحدى الحالات في تقنية "الفار" احتسب بعدها ركلة جزاء للشارقة نتيجة لمس عصام فائز للكرة بيده عند سقوطه على الأرض في هجمة قادها كايو لوكاس الذي نفذ الركلة وسجل منها هدف التقدم في الدقيقة 67، تحسن أداء عجمان في الناحية الهجومية بعد هذا الهدف وضاعت له عدة فرص أبرزها تسديدة بلال يوسف التي تصدى لها عادل الحوسني وفرصة أخرى من فيكتور هنريكو كما ضاعت فرصة ثالثة لعجمان في الوقت البديل نتيجة ارتكاب روكي مارسيانو مخالفة مع المدافع عبد الله غانم، ثم أهدر البديل عبيد الزعابي آخر فرص التعادل لتنتهي المباراة بفوز الشارقة 1-0.