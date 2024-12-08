أرسنال يعود لنزيف النقاط بالتعادل مع فولهام بالدوري الإنجليزي

أهدر أرسنال نقطتين ثمينتين في صراع المنافسة على صدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسقط أرسنال في فخ التعادل الإيجابي 1 / 1 مع مضيفه فولهام، اليوم الأحد، في المرحلة الخامسة عشر للمسابقة على ملعب (كرافن كوتاج) بالعاصمة البريطانية لندن.

وبادر فولهام بالتسجيل عبر نجمه المكسيكي راؤول خيمينيز في الدقيقة 11، غير أن الفرنسي وليام ساليبا، منح التعادل لأرسنال في الدقيقة 52، ليحاول بعدها الضيوف تسجيل هدف الفوز واقتناص النقاط الثلاث خلال الوقت المتبقي من اللقاء ولكن دون جدوى، ليكتفي بحصد نقطة وحيدة.

وكانت جماهير أرسنال تأمل في مواصلة الفريق الملقب بـ(المدفعجية) صحوته وتحقيق فوزه الرابع على التوالي، من أجل تشديد الخناق على ليفربول (المتصدر)، ولكن دون جدوى.

وأصبح في جعبة أرسنال 29 نقطة في المركز الثاني (مؤقتا)، بفارق 6 نقاط مع ليفربول، الذي تأجل لقائه الذي كان من المقرر إقامته أمس السبت مع مضيفه إيفرتون في تلك المرحلة بسبب سوء الأحوال الجوية.

في المقابل، ارتفع رصيد فولهام، الذي تفادى الخسارة للمباراة الثالثة على التوالي في المسابقة، إلى 23 نقطة في المركز التاسع.