«دورتموند» ينفي التخلي عن جيتنز لصالح «بايرن»

نفى هانز يواخيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، ما تردد بأنه اجتمع بماكس إيبرل عضو مجلس إدارة نادي بايرن ميونيخ للشؤون الرياضية، بشأن احتمالية بيع جيمي بينو جيتنز لاعب دورتموند، لبطل الدوري الألماني.

وقال فاتسكه لشبكة «سكاي» التليفزيونية: «لا. هذا التقرير مجرد خدعة». وارتبط اسم جيتنز بالانتقال لصفوف فريق تشيلسي الإنجليزي، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن، حيث ذكرت تقارير أن تشيلسي لا يرغب في دفع 60 مليون يورو (69 مليون دولار)، والتي يريدها دورتموند، للاستغناء عن خدمات الجناح البالغ من العمر 20 عاماً.

وقال سيباستيان كييل المدير الرياضي بدورتموند، مطلع الأسبوع، إنه أيضاً لم يتواصل مع إيبرل، وأنه «لا يوجد المزيد لقوله في هذا الشأن، في هذه اللحظة».

ولكن وفقاً لموقع «ذي أتلانتيك»، فإن جيتنز وافق على الانضمام لتشيلسي بعقد يمتد لسبعة أعوام.

وقال لارس ريكن المدير الإداري للرياضة في دورتموند، لشبكة «سكاي»، إنه «كان هناك عرض من تشيلسي، ولكنه جاء في وقت قصير جداً، لدرجة أننا لم نتمكن من الرد عليه كنادٍ».

وأضاف ريكن: «في النهاية، صفقة مثل هذه، يجب أن تكون مناسبة لكافة الأطراف، للاعب، للنادي المتلقي، ولنا أيضاً. نحن ليس معروف عنا أننا نبيع لاعبينا بأقل من قيمتهم، وهذا ينطبق أيضاً على جيمي».

ويبدو أن الباب صار مفتوحاً مرة أخرى أمام بايرن، في ما يتعلق بجيتنز، بعدما لم يتمكن تشيلسي وجيتنز من التوصل لاتفاق بشأن قيمة الصفقة.

ولكن يمكن لبايرن أن يفشل في التعاقد مع اللاعب، مثلما حدث مع صانع الألعاب فلوريان فيرتز، الذي اختار الانتقال لفريق ليفربول من باير ليفركوزن.