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كرة القدم

مصفوت يستعيد نغمة الفوز ويعبر الجزيرة الحمراء في الهواة

محمد فضل

استعاد مصفوت نغمة الانتصارات في دوري الدرجة الأولى بعد فوزه الصعب خارج الديار على الجزيرة الحمراء بنتيجة 2-1 ، في ختام مباريات الجولة التاسعة من دوري الهواة احرز الهدفين سالم علي وديوب في الدقيقتين 2 ،45+3 ، وسجل للخاسر على رضا شريفي في الدقيقة 65 ليرفع القناصة رصيده الى 10 نقاط متقدماً نحو المركز السابع ، وتجمد مصفوت عند 7 نقاط في المركز العاشر.

وكانت مباريات الجولة التاسعة قد شهدت فوز كل من العربي على دبا بهدف، وغلف يونايتد على يونايتد بهدفين دون رد ، وحتا على مجد بذات النتيجة ، وتعادل الفجيرة والظفرة سلبياً والذيد مع غلف اف سي 1-1 ، وفوز الامارات على الحمرية 2-1.