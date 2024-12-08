خورفكان يخطف تعادلاً بطعم الفوز و يحرم شباب الأهلي من اعتلاء الصدارة

حرم خورفكان ضيفه شباب الأهلي من اعتلاء الصدارة ولو مؤقتاً بعد ان فرض عليه قبول التعادل الإيجابي بهدف خلال المباراة التي أقيمت ضمن الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين تقدم شباب الأهلي بهدف السبق عن طريق اللاعب كوان سانتوس في الدقيقة 37 وعدل لخورفكان لورينسي من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع في الدقيقة 90+6 ليرفع الفرسان رصيده الى 20 في المركز الثاني وخورفكان الى 11 نقطة تاسعاً .

منذ بداية اللقاء وضحت رغبة شباب الأهلي في احراز هدف مبكر يريح أعصاب جماهيره وضرب زملاء كارتابيا حصاراً محكماً على جبهة خورفكان لتتطاير الفرص تباعاً تارة من اللاعب بالا الذي وجد نفسه في وضعية جيدة وفي مواجهة حارس خورفكان احمد الحوسني الذي تألق في الزود عن مرماه حارماً الضيوف من الوصول الى شباكه بشتى الطرق ، وفرصة أخرى اضاعها بيرنو كاسكاردو بطريقة غريبة ليأتي الفرج في الدقيقة 37 والتي شهدت توقيع المدافع كوان سانتوس لأول أهدافه مع الفرسان بعد استفادته من خطا دفاعي " فادح " للاعب خورفكان بيدرو بافلوف الذي فشل في ابعاد الكرة من منطقة الخطرة ليجدها كوان ويسددها بقوة في شباك الحارس الحوسني هدف أول لشباب الأهلي وأضاع مؤنس دبور فرصة تسجيل الهدف الثاني بعد انفراده الصريح بحارس خورفكان لينتهي الشوط الأول بتقدم شباب الأهلي بهدف دون رد .

وخلال شوط المدربين ردت قائم خورفكان تسديدة اللاعب بالا " المزعج " والذي حاول بكل الطرق التوقيع في شباك النسور وفي آخر انفاس اللقاء احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لمصلحة خورفكان بعد العودة لتقنية الفيديو تقدم لها لورينسي محرزاً هدف التعادل لفريقه في الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة على اثر التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق .