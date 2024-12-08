الإصابة تحرم بايرن ميونخ من جهود الثنائي ديفيز وكومان لأجل غير مسمى

أعلن نادي بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم اليوم الأحد غياب الثنائي ألفونسو ديفيز وكينجسلي كومان عن الفريق خلال الفترة الحالية بداعي الإصابة.

وأشار النادي البافاري إلى أن الثنائي تعرض لإصابة بشد عضلي في الساق اليسرى خلال الفوز على هايدنهايم 4 /2 أمس السبت بالبوندسليغا.

وفي حين أكمل الظهير الأيسر ديفيز المباراة حتى النهاية فإن كومان غادر الملعب قبل النهاية، بعد مشاركته كبديل في الدقيقة 71.

ولم يكشف النادي البافاري عن مدة غياب اللاعبين عن الفريق، الذي يتبقى له ثلاث مباريات قبل فترة التوقف الشتوية، حيث يواجه شاختار دونيتسك الأوكراني في دوري أبطال أوروبا كما يلاقي ماينز ولايبزج في البوندسليغا.