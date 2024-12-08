إيرادات بايرن ميونخ تتجاوز حاجز المليار يورو لأول مرة في تاريخه

أعلن هربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني اليوم الأحد أن إيرادات النادي تجاوزت حاجز المليار يورو (مليار و50 مليون دولار) لأول مرة في تاريخه.

وقال هاينر خلال الجمعية العمومية اليوم الأحد أن رياضتي كرة القدم وكرة السلة تصدرت المشهد في هذه الإيرادات القياسية التي بلغت مليار و17 مليون يورو ، حيث ارتفعت من 690 مليون يورو في 2022 و882 مليون يورو العام الماضي.

وأشار هاينر "الآن لم نصل فقط إلى رقم قياسي أخر، لكن إلى بعد لم يسبق لنادي بايرن ميونخ الوصول إليه".

وأكد هاينر أن بايرن لديه 382 ألف عضو ارتفاعا من 360 ألف عضو في الصيف، معربا عن أمله في وصول عدد أعضاء النادي إلى 400 ألف العام المقبل، تزامنا مع الذكرى 125 لتأسيس النادي.