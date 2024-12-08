الاتحاد يتفوق على النصر مع عودة الاتفاق لطريق الانتصارات

تفوق الاتحاد على النصر في مباراة سجل بها كريم بنزيما وكريستيانو رونالدو ليواصل صدارته للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم كما عاد الاتفاق للانتصارات ليحقق فوزه الأول في عشر مباريات.

وفيما يلي أبرز مقتطفات الجولة 13 للمسابقة.

النصر للاتحاد قرب النهاية

بدا أن قمة الجولة ستنتهي بالتعادل 1-1 لكن ستيفن برجفاين أطلق تسديدة منخفضة في الوقت بدل الضائع ليحسم الفوز للاتحاد على ضيفه النصر ليواصل فريق المدرب لوران بلان نتائجه المميزة.

وحقق الاتحاد فوزه التاسع تواليا ليرفع رصيده إلى 36 نقطة معززا صدارته للترتيب. بينما تراجع النصر للمركز الرابع وله 25 نقطة بعدما فاز القادسية على الخلود ليتقدم للمركز الثالث وله 28 نقطة.

لقاء بنزيما ورونالدو

لطالما سجل بنزيما وقائد البرتغال لنفس الفريق عندما تزاملا في ريال مدريد، لكن هذه المرة كانت مختلفة بعدما منح المهاجم الفرنسي التقدم للاتحاد قبل أن ينجح رونالدو في إدراك التعادل للنصر.

وكان الفارق بين هدف التقدم الذي سجله بنزيما وهدف التعادل الذي أدركه رونالدو 109 ثوان.

الاتفاق يفوز أخيراً

حول الاتفاق تأخره ليفوز 2-1 على مضيفه الخليج بفضل هدفي جورجينيو فينالدم والبديل عبد الله رديف ليحقق فريق المدرب ستيفن جيرارد فوزه الأول في عشر مباريات.

وابتعد الاتفاق عن الفوز لمدة 84 يوما، منذ تفوقه 2-1 على الفتح في 14 سبتمبر.

تألق كينونيس

واصل جوليان كينونيس تألقه مع القادسية بعدما سجل هدفين في الفوز 3-صفر على الخلود ليحقق الفريق فوزه السادس تواليا في الدوري.

ورفع جناح المكسيك رصيده إلى سبعة أهداف في 11 مباراة مع القادسية في الدوري.

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البليهي ينقذ الهلال من التعثر

سجل علي البليهي مدافع الهلال هدفا في الدقيقة 14 للوقت بدل الضائع للمباراة ليقود فريقه للفوز 3-2 على ضيفه الرائد، بعدما كان متأخرا بنتيجة 2-1 حتى الدقيقة 87.

وتقدم الرائد عن طريق كريم البركاوي قبل أن يتعادل سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش للهلال لكن يحيى سنبل أعاد التقدم للفريق الزائر في الدقيقة 77.

إلا أن ماركوس ليوناردو نجح في التعادل لفريق جورجي جيسوس ثم كان البليهي في الموعد بعدما استقبل ركلة ركنية من مالكوم ووضعها في الشباك بضربة رأس.

وتجنب الهلال الخسارة في 29 مباراة متتالية على ملعبه، وهو رقم قياسي في تاريخ دوري المحترفين وفقا لشركة أوبتا المتخصصة في الإحصاءات الرياضية.

الأهلي يفوز بعد التأخر بهدفين

فاز الأهلي 4-2 على مضيفه التعاون الذي تقدم 2-صفر بعد 23 دقيقة من اللعب، لكن روجر إيبانيز وفراس البريكان وروبرتو فيرمينو ورياض محرز نجحوا في انتزاع الفوز لفريق المدرب ماتياس يايسله الذي انتصر للمباراة الرابعة تواليا في الدوري.