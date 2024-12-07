"فقير " ينقذ الجزيرة من الخسارة أمام كلباء والتعادل يحسم موقعة الفريقين

انقذ النجم الفرنسي نبيل فقير فريقه الجزيرة من الخسارة أمام كلباء بعد نهاية مباراة الفريقين ضمن الجولة التاسعة من دوري ادنوك للمحترفين على وقع التعادل الإيجابي بهدف بكر كلباء عن طريق الإيراني مهدي قايدي في الدقيقة 17 ، وعدل للضيوف 90+6 الفرنسي نبيل فقير من ركلة جزاء اثارت جدلاً كبيراً وسط لاعبي كلباء ليرفع الجزيرة رصيده الى 17 نقطة محتفظاً بمركزه الرابع فيما وصل كلباء برصيده الى 12 نقطة في المركز السابع .

بدأت المباراة سريعة وحماسية بين كلا الفريقين وسرعان ما أطلق لاعب كلباء دانيال بيسا قذيفة صاروخية تعامل معها حارس الجزيرة علي خصيف بحنكة في الدقيقة الخامسة ، وجاء الرد الجزراوي سريعاً عن طريق رأسية رامون ميريز التي ابعدها حارس كلباء سلطان المنذري لركنية .

وبعد مرور ربع ساعة على انطلاقة اللقاء وفي اول ظهور له تمكن الإيراني مهدي قايدي من افتتاح التسجيل للنمور بعد مجهود فردي رائع بعد مراوغته لأكثر من لاعب داخل منطقة العمليات ليتقدم ويمرر الكرة بين ساقي الحارس خصيف هدف اول اشاع الفرحة في مدرجات كلباء .

وحاول ميريز افضل لاعبي الجزيرة في الخط الامامي إعادة المباراة لنقطة التعادل لكنه ارتطم بحارس كلباء الذي وقف سداً منيعاً أمام هجوم الجزيرة وحتى رأسية اللاعب في آخر انفاس الشوط الأول ارتطمت بالقائم الأصفر لينتهي شوط المباراة الأول بتقدم كلباء بهدف

وخلال شوط المدربين واصل الجزيرة السيطرة على أرضية الملعب واستحواذه الذي وصل الى 73 بالمائة ولكن دون الوصول للشباك الا في الوقت بدل الضائع عن طريق ركلة جزاء اثارت جدلاً واسعاً بعد عرقلة حارس كلباء سلطان المنذري للاعب ميريز لم يتردد حكم المباراة محمد الهرمودي في احتسابها ركلة جزاء دون العودة لتقنية الفيديو والتي طالب لاعبو كلباء الحكم بالرجوع للفار للتأكد من صحة الركلة التي تقدم لها النجم الفرنسي نبيل فقير محرزاً هدف التعادل في الدقيقة والذي انتهت عليه المباراة بتعادل مثير بهدف .