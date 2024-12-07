بيتيس يتعادل مع برشلونة في الدقائق الأخيرة بالدوري الإسباني

خطف ريال بيتيس تعادلا في الدقائق الأخيرة مع ضيفه برشلونة 2/2، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع برشلونة رصيده إلى 38 نقطة في المركز الأول، بفارق خمس نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، والذي يلعب في وقت لاحق مع جيرونا، علما بإن لديه مباراة مؤجلة.

على الجانب الآخر، رفع ريال بيتيس رصيده إلى 21 نقطة في المركز الحادي عشر.

وتقدم برشلونة عن طريق روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة39، قبل أن يدرك جيوفاني لوسيلسو التعادل لريال بيتيس من ضربة جزاء في الدقيقة 68.

وفي الدقيقة 82 سجل فيران توريس هدف برشلونة الثاني، فيما أدرك بيتيس التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني عن طريق أساني دياو.