هالاند ولويس يهزان الشباك في تعادل سيتي بـ10 لاعبين مع كريستال بالاس

سجل ريكو لويس لاعب مانشستر سيتي هدفا في الشوط الثاني قبل أن يحصل على بطاقة حمراء في الدقائق الأخيرة ليخرج سيتي بنقطة التعادل 2-2 أمام مضيفه كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

كما سجل إرلينج هالاند هدفا لسيتي بقيادة المدرب بيب جوارديولا الذي ظل في المركز الرابع مؤقتا في جدول الدوري برصيد 27 نقطة بعد 15 مباراة بينما يحتل بالاس المركز الخامس عشر.

وضع دانييل مونوز بالاس في المقدمة مبكرا في الدقيقة الرابعة حين تلقى تمريرة من ويل هيوز ليضع الكرة في الزاوية البعيدة في مرمى شتيفان أورتيجا.

وأدرك سيتي التعادل في الدقيقة 30 بضربة رأس رائعة من هالاند.

وأعاد ماكسينس لاكروا بالاس للمقدمة على عكس سير اللعب في الدقيقة 56 عندما أفلت من الرقابة ليسجل برأسه في الشباك من ركلة ركنية نفذها ويل هيوز.

لكن سيتي تعادل مرة أخرى في الدقيقة 68 عندما مرر برناردو سيلفا كرة بينية جميلة إلى لويس الذي سددها في الشباك.

ولعب سيتي بعشرة لاعبين في الدقيقة 84 بعد أن حصل لويس على الإنذار الثاني بسبب تدخل عنيف على تريفوه تشالوبا وتم طرده.